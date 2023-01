Cristiano Ronaldo : les chiffres fous du salaire du Portugais en Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo s’est officiellement engagé, vendredi 30 décembre, avec le club saoudien d’Al-Nassr, où il percevra un salaire annuel de 200 millions d’euros qui fait de lui le sportif le mieux payé au monde.

Un véritable pont d’or. Libre après avoir résilié son contrat avec Manchester United avant la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo s’est engagé, vendredi 30 décembre, avec Al-Nassr jusqu’en juin 2025. Et en Arabie Saoudite, le quintuple Ballon d’or touchera un salaire de près de 200 millions d’euros par saison, primes publicitaires comprises, selon divers médias. Soit six fois plus que ce qu’il percevait dans le nord de l’Angleterre.

Ce montant exorbitant et ce contrat inédit (500 millions d’euros sur deux ans et demi) font du Portugais, âgé de 37 ans, le sportif le mieux payé au monde. Dans le détail, Cristiano Ronaldo va toucher 16,67 millions d’euros par mois, 548.000 euros par jour, 22.830 euros par heure, 380 euros par minute ou encore 6,5 euros… par seconde.

Sur le plan sportif, en plus d’être entraîné par Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo évoluera avec plusieurs joueurs ayant joué en Ligue 1 comme les anciens marseillais Alvaro Gonzalez et Luiz Gustavo, l’ancien niçois David Ospina ou encore l’ancien lorientais Vincent Aboubakar. Et alors qu’il s’est envolé, ce lundi, pour l’Arabie Saoudite, il devrait passer sa visite médicale et être présenté ce mardi à 19h (17h heure française) au stade Mrsool Park devant près de 30.000 spectateurs. Si la date de ses débuts n’est pas encore connue, il pourrait jouer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, dès ce jeudi, lors de la réception d’Al Ta’ee.