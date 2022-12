Transferts : Cristiano Ronaldo a discuté avec l’OM

Ancien défenseur et ambassadeur de l’OM, Basile Boli a révélé que le club olympien avait discuté avec Cristiano Ronaldo l’été dernier pour tenter de le convaincre de signer à Marseille.

Cristiano Ronaldo sous le maillot de l’OM ? Le rêve de plusieurs milliers de supporters du club olympien aurait pu devenir réalité l’été dernier. Alors que le quintuple Ballon d’or cherchait à quitter Manchester United pour jouer notamment la Ligue des champions, la formation phocéenne a tenté sa chance pour l’enrôler. Des discussions avaient en effet été entamées pour convaincre le Portugais de signer à Marseille.

C’est ce qu’a révélé Basile Boli à NW Sport TV. «Il était en pourparlers avec l’OM», a confié l’ancien défenseur et actuel ambassadeur du club olympien. Et il estime «qu’il aurait dû venir à Marseille». «Il aurait apporté quelque chose au championnat de France. C’est un joueur talentueux, même s’il est un peu âgé. Dans un championnat de France, je pense qu'il a encore de quoi donner des frissons aux équipes. Et puis, c’est Cristiano Ronaldo, c’est une signature», a-t-il ajouté.

Après une première partie de saison compliquée, Cristiano Ronaldo est actuellement à la recherche d’un nouveau club après avoir été libéré de son contrat par Manchester United juste avant le début de la Coupe du monde. Et depuis l’élimination du Portugal en quarts de finale, il s’entraîne au centre du Real Madrid. En attendant de trouver un nouveau club.