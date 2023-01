Rugby : atteint d’une leucémie, le fils de Raphaël Ibanez met un terme prématuré à sa saison

Matéo Ibanez, fils de Raphaël, le manager du XV de France, est atteint d’une leucémie et doit mettre un terme à sa saison, a annoncé son club mercredi 4 janvier.

A seulement 22 ans, Matéo Ibanez, le fils du manager du XV de France, troisième ligne du club de Blagnac (Haute-Garonne), doit dire adieu à ses rêves de carrière professionnelle en raison d’une leucémie.

«Atteint d'une leucémie, la saison de Matéo s’arrête ici pour laisser place à un autre match qu'il va mener avec courage face à la maladie, indique le club de Blagnac. Courage étant le mot le plus juste pour décrire l'état d'esprit dont fait preuve notre flanker. Sa maturité, sa combativité et sa résilience l'accompagnant sur la voie de la guérison et d'un combat qu'il va remporter. Une lutte dans laquelle le Blagnac Rugby apportera, à chaque instant, un soutien sans faille à notre joueur, sa famille et ses proches.»

Communication officielle du club concernant l'état de santé de l'un de ses joueurs, à lire ci-dessous.https://t.co/3tvRmDSI2S — Blagnac Rugby (@BlagnacRugby) January 4, 2023

«Nous aurions aimé commencer l’année par un message forcément plus joyeux, adressé à l’attention de tous les membres et supporters de Blagnac ainsi qu’à tous les amoureux du rugby, mais nous sommes au regret de vous annoncer une mauvaise nouvelle, celle de la maladie qui frappe notre jeune 3e ligne», ajoute le communiqué du club haut-garonnais.

Formé à Dax et passé par le Stade Toulousain et le club irlandais de l’UL Bohemian au poste de troisième ligne, Matéo Ibanez évoluait en troisième division nationale avec Blagnac.