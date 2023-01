Samuel Umtiti : victime d’insultes racistes en plein match, le footballeur fond en larmes

Samuel Umtiti a fondu en larmes, mercredi, après avoir été victime, avec son coéquipier à Lecce Lameck Banda, d’insultes racistes proférées par des supporters de la Lazio Rome.

Le championnat d’Italie a encore été le théâtre de chants racistes. Et ils avaient pour cible le défenseur français Samuel Umtiti, prêté cette saison par le FC Barcelone à Lecce, ainsi que son coéquipier zambien Lameck Banda. Ces insultes ont été proférées par les supporters de la Lazio Rome lors de la victoire de l’équipe du champion du monde 2018 (2-1).

Alors que l’équipe romaine avait ouvert le score grâce à Ciro Immobile (14e), Lecce, promu cette saison en Serie A, avait égalisé par l’intermédiaire de Gabriel Strefezza (57e) avant de prendre l’avantage sur un but de Lorenzo Colombo (71e). C’est à ce moment que les fans de la Lazio se sont mis à entonner les chants racistes visant Samuel Umtiti et Lameck Banda. Et même s’il a insisté pour que le match se poursuive, l’ancien Lyonnais n’est pas resté insensible puisqu’à la fin de la rencontre, il a fondu en larmes dans les bras de son président Saverio Sticchi.

Le soutien des supporters de son club

«Lorsque l’arbitre a arrêté le match, en attendant que le speaker demande la fin des chants racistes, Umtiti a demandé que le match reprenne, car il voulait répondre sur le terrain aux insultes qu'il avait reçues. Il a réagi comme un vrai champion», a-t-il confié.

Samuel Umtiti a également pu compter sur le soutien de ses supporters, qui ont scandé son nom pour couvrir les insultes, et de son club. «Les chants racistes ont été submergés par ceux d’encouragement ! Tout le peuple jaune et rouge a commencé à crier un seul nom : Umtiti», a posté Lecce sur son compte Twitter. Samuel Umtiti a lui publié un premier message accompagné de deux photos sur Instagram : «Grande victoire». Puis une story où il a écrit : «Que du football, du plaisir, de la joie, le reste ne compte pas».

L’équipe de France, via également Twitter, lui a aussi témoigné son soutien. «Tout notre soutien à Samuel Umtiti et son coéquipier Lameck Banda, victimes d’insupportables chants racistes lors de leur dernier match avec Lecce face à la Lazio Rome. On est avec toi Sam». Des marques d’affection qui devraient lui mettre un peu de baume au cœur dans ce moment difficile.