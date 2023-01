Dakar 2023 : le pilote français Stéphane Peterhansel abandonne après la blessure de son co-pilote

Deuxième du classement général autos de l’édition 2023 du Dakar, Stéphane Peterhansel a été contraint à l’abandon après un accident lors de la sixième étape, qui a entraîné la blessure de son co-pilote.

Le spécialiste des sports automobiles, le Français Stéphane Peterhansel, a abandonné l’édition 2023 du Dakar après un accident au volant de son Audi hybride. Lors de la sixième étape, son copilote Edouard Boulanger a été blessé, a annoncé l'organisation du rallye-raid.

Le pilote de 57 ans, détenteur du record des victoires sur le Dakar avec 14 titres autos et motos confondus, a été victime de cet accident au kilomètre 212, alors qu'il était en tête de l'étape entre Hail et Riyad, longue de 560 km, dont 358 km de spéciale dans le sable et les dunes.

Edouard Boulanger «souffre de douleurs dorsales» et «a été héliporté par le service médical du Dakar vers l'hôpital de Buraydah pour y passer des examens complémentaires», a ajouté l'organisation sur le site officiel de la course.

First footage of the two @audisport cars which crashed in the same place. @s_peterhansel and Édouard Boulanger had to abandon while @CSainz_oficial and @LucasCruz74 are still trying to fix their car. #Dakar2023 pic.twitter.com/14VwkwUsue

— DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2023