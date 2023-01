Dakar 2023 : plusieurs pilotes piégés par des pluies diluviennes (vidéo)

La 3e étape du Dakar 2023 a été perturbée, ce mardi 3 janvier, par les conditions météorologiques et les pluies diluviennes qui ont piégé plusieurs pilotes et contraint les organisateurs à neutraliser l’étape.

Scènes de chaos sur le Dakar. La 3e étape a été perturbée, ce mardi, par des pluies diluviennes qui se sont abattues dans le désert d’Arabie Saoudite. Ces conditions météorologiques ont surpris et surtout piégé plusieurs pilotes, qui se sont retrouvés embourbés dans des gros courants d’eau formés par ce déluge.

Le Chilien 'Chaleco' López a même dû batailler avec force pour sortir de l’eau et l’Espagnole Cristina Gutiérrez a vécu des moments «vraiment angoissants». Et ces fortes pluies ont contraint les organisateurs à neutraliser l’étape entre Alula et Ha’il après 378 kilomètres (sur 447 initialement prévus) pour des raisons de sécurité, alors que le bivouac a lui été fortement inondé.

Cette météo capricieuse n’a pas empêché le Français Guerlain Chicherit, victime de cinq crevaisons la veille, de remporter cette 3e étape dans la catégorie auto, où le tenant du titre Nasser Al-Attiyah a profité des problèmes mécaniques de Carlos Sainz pour s’emparer de la tête du classement provisoire. De son côté, Sébastien Loeb a connu une nouvelle journée galère au lendemain de ses trois crevaisons et n’occupe que la 26e place au général.

En moto, Daniel Sanders a fait coup double. L’Australien s’est adjugé la victoire de cette 3e étape, marquée par l’abandon de l’Américain Ricky Brabec, victime d’une lourde chute et transporté à l’hôpital, et s’est emparé de la tête du classement général devant Mason Klein. La 4e étape, ce mercredi, offrira 425 kilomètres de spéciale.