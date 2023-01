Portugal : le légendaire surfeur brésilien, Marcio Freire, perd la vie sur le spot de Nazaré

Marcio Freire, star du surf brésilien, s’est tué jeudi 5 janvier 2023 dans une vague à Nazaré. L’homme de 47 ans pratiquait le surf tracté afin d’atteindre des vagues très hautes et très impressionnantes.

Le monde du surf est en deuil. Marcio Freire, est décédé ce jeudi 5 janvier au Portugal alors qu’il surfait à Nazaré. Ce spot est réputé pour ses vagues immenses et très impressionnantes. L’Autorité maritime nationale a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué : «Un homme de 47 ans, de nationalité brésilienne, est décédé cet après-midi après avoir fait une chute en pratiquant le surf tracté à Praia do Norte».

«Les sauveteurs ont constaté que la victime était en arrêt cardio-respiratoire, commençant immédiatement les manœuvres de réanimation sur le sable […] Malgré plusieurs tentatives, il n’a pas été possible d’inverser la situation» a continué l’Autorité maritime nationale.

D’après des sources interrogées par l’AFP, la victime est bien Marcio Freire, malgré des conditions en mer plutôt favorables. Un terrible évènement qui a suscité beaucoup d’émotion dans le monde du surf et de nombreux hommages.

Pour rappel, Praia do Norte est un spot très prisé des surfeurs, où l’Allemand Sebastian Steudtner avait établi le record du monde de la plus grande vague jamais surfée en 2020. Celle-ci mesurait plus de 26 mètres.