Football : toujours en réanimation, le joueur de Hyères blessé contre Marseille est hors de danger

Le joueur de Hyères Almike Moussa N’Diaye, violemment percuté par le défenseur de l’OM Eric Bailly, samedi, en 32e de finale de la Coupe de France, est hors de danger même s’il est toujours, ce dimanche, en réanimation.

Almike Moussa N’Diaye est toujours hospitalisé. Mais les nouvelles sont rassurantes concernant le joueur de Hyères, violemment percuté par le défenseur de l’OM Eric Bailly, samedi, en 32e de finale de la Coupe de France. Le joueur mauritanien de 26 ans est «conscient» et «peut parler», a appris Le Parisien auprès de l’entraîneur Karim Masmoudi et du président Mourad Boudjellal.

[VIDEO] #CoupeDeFrance



Ohhh !! Quelle énorme semelle d'Eric Bailly sur la poitrine de Moussa N'Diaye !!



L'OM continuera le match à 10 après cette énorme faute#OMHFC https://t.co/NJYtvGtrkU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 7, 2023

Transféré, samedi soir, à l’hôpital Nord de Marseille, après avoir été transporté dans un premier temps en ambulance vers l’hôpital de Martigues, Almike Moussa N’Diaye est néanmoins toujours en réanimation par précaution, lui qui souffre notamment de plusieurs côtes fracturées et d’importantes douleurs au niveau du poumon ainsi que du foie.

Mais comment pouvait-il en être autrement au regard de la violence du choc ? Au quart d’heure de jeu, entre l’Olympique de Marseille et le Hyères 83 FC, le milieu de terrain avait été stoppé net dans sa course par un coup de pied au niveau de la poitrine d’Eric Bailly. Et si l’international ivoirien s’est rendu dans le vestiaire du club varois à la fin de la rencontre, remportée par l’OM (2-0), pour offrir son maillot et présenter ses excuses, il ne devrait pas échapper à une lourde suspension.