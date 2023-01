Football : Toulouse «s’insurge» contre le flocage «abject et honteux» d'un maillot au nom de Mohammed Merah

Le club de Toulouse s’est insurgé, samedi soir, contre le flocage d’un maillot au nom de Mohammed Merah, dont la photo circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.

Un flocage qui ne passe pas. A la veille de son 32e de finale de Coupe de France, ce dimanche, contre Lannion, le Toulouse Football Club s’est insurgé contre un maillot du club toulousain floqué au nom de Mohammed Merah, dont une photo circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.

Et sur cette tunique qui fait polémique, le nom du terroriste, qui avait a tué sept personnes à Toulouse et à Montauban en mars 2012, dont trois enfants juifs devant l’école Ozar-Hatorah, est accompagné du numéro 7. Comme le nombre de victimes de ses tueries.

Si la date du cliché n’est pas connue, ni l’endroit où il a été pris, le club de Ligue 1 a vivement réagi et assuré qu’il n’était pas responsable du flocage de ce maillot. «Une photo d’un maillot du Téfécé, au flocage abject et honteux, circule sur Twitter. Le Téfécé s’insurge de ce contenu, l’a signalé dès qu’il en a pris connaissance, et affirme que ledit maillot n’a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club», a écrit le Toulouse Football Club sur son compte Twitter.