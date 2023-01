Modeste M'Bami : les hommages très touchants du monde du football au joueur camerounais mort d’une crise cardiaque

Les hommages du monde du football se sont succédé depuis l’annonce du décès du footballeur camerounais Modeste M’Bami, terrassé par une crise cardiaque à l’âge de 40 ans.

Le monde du football est sous le choc. Ancien joueur camerounais, passé notamment par Sedan, le PSG ou encore l’OM, Modeste M’Bami est décédé, ce samedi, d’une crise cardiaque à l’âge de 40 ans au Havre, où il a achevé sa carrière en 2016. Et à l’annonce de sa disparition, de nombreux acteurs du ballon rond ont rendu hommage à l’ancien milieu de terrain, qui a toujours fait l’unanimité partout où il a joué.

«Mon ami ancien footballeur international camerounais, ancien joueur de Sedan, du PSG et de l’OM est parti aujourd’hui, repose en paix Modeste», a posté, sur les réseaux sociaux, l’agent de joueurs Franck Belhassen. «Ce sourire, ta gentillesse… tellement toi Modeste. Immense pensée à ta famille», a écrit, de son côté, Habib Beye, qui a évolué pendant une saison avec Modeste M’Bami à Marseille. Tout comme Jacques Faty. «Mon gars Modeste… Adieu», a posté l'ancien défenseur. Toifilou Maoulida s'est lui aussi ému de sa tragique disparition. «Je viens d’apprendre la triste nouvelle. C’était plus qu’un coéquipier, un ami formidable toujours souriant. Toutes mes sincères condoléances à sa famille et ses proches. Repose en paix Modeste M’Bami».

Ses anciens clubs ont également salué sa mémoire. A commencer par l’OM. «L’Olympique de Marseille a appris avec une grande tristesse la disparition soudaine de Modeste M’Bami. Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches de notre ancien olympien», a écrit le club phocéen accompagnant son message d’une photo du joueur en noir et blanc. «Le PSG est en deuil. Modeste M’Bami vient de nous quitter, à l’âge de 40 ans, après avoir succombé à une crise cardiaque», a posté le PSG.

Plusieurs anciens partenaires en équipe du Cameroun lui ont aussi rendu un dernier hommage. A commencer par Samuel Eto’o. «Tu es parti trop tôt», a regretté le président de la Fédération camerounaise de football sur Instagram. Eric Djemba-Djemba a lui aussi partagé sa peine. «Non, non, non et non, pourquoi, pourquoi mon binôme, maestro, notre Modeste, mon frère, je n’ai pas de mots. Repose en paix Maestro». «Un lion ne meurt jamais. Repose toi mon frère», a écrit Jean II Makoun, passé notamment par Lille et Lyon.