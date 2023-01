Football : un joueur martiniquais arrêté à l’aéroport de Roissy avec 100 kilos de cocaïne

Le footballeur martiniquais Jean-Manuel Nedra, qui évolue au club de l’Aiglon de Lamentin, a récemment été arrêté à l’aéroport de Roissy avec 100 kilos de cocaïne dissimulés dans ses valises, a indiqué le parquet de Bobigny à l’AFP.

Une prise très importante. Jean-Manuel Nedra, footballeur martiniquais qui évolue au sein du club de l'Aiglon du Lamentin (Régional 1), a récemment été arrêté à l’aéroport de Roissy avec sa compagne. Le milieu de terrain (29 ans), qui est également membre de la sélection de Martinique depuis une dizaine d’années, avait pas moins de 100 kilos de cocaïne dissimulés dans ses valises.

Présenté mercredi à un juge d’instruction, le joueur, qui avait participé au 8e tour de Coupe de France perdu mi-novembre contre Amiens (10-0), a été écroué et placé en détention provisoire, alors que sa compagne a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. «Sans connaître son degré d’implication, nous avons appris qu’un de nos joueurs a été arrêté à Roissy pour passage de drogue», a indiqué son club dans un message adressé à la presse locale.

«Soyons plus que jamais forts et soudés pour continuer notre travail d’éducation par le sport, pour lutter contre ce fléau, pour protéger et alerter nos jeunes quant aux risques, conséquences et dérives de ce milieu», a ajouté le club de l’Aiglon du Lamentin.