Equipe de France : Maignan, Lafont, Samba, Aréola… Qui pour succéder à Hugo Lloris comme gardien des Bleus ?

Après l’annonce de la retraite internationale de Hugo Lloris lundi 9 janvier, la question de sa succession se pose en équipe de France. Qui sera dans les buts des Bleus en mars ?

Après 145 sélections en équipe de France, Hugo Lloris, champion du monde 2018 et finaliste malheureux de la Coupe du monde 2022, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, ce lundi à 36 ans. Les prétendants à la succession du gardien de but de Tottenham sont nombreux pour occuper le poste en mars prochain, lors des éliminatoires de l’Euro 2024.

Mike Maignan

Absent du Mondial au Qatar car forfait, l’actuel gardien de l’AC Milan, formé au PSG et passé par Lille, est l’héritier «logique». Impressionnant depuis quelques saisons et encore plus depuis son arrivée en Italie, Mike Maignan (27 ans) est régulièrement appelé par Didier Deschamps depuis juin 2019. Il a disputé 5 rencontres et était devenu la doublure de Hugo Lloris, devant Steve Mandanda.

Alban Lafont

A 23 ans, Alban Lafont est l’autre successeur potentiel de Hugo Lloris. L’ancien gardien de Toulouse, désormais à Nantes, enchaîne les matchs depuis des années en Ligue 1. En septembre 2022, Didier Deschamps avait fait appel à lui pour pallier le forfait de Lloris. De quoi le voir prochainement ?

Alphonse Areola

Avec cinq matchs en équipe de France depuis sa première convocation en octobre 2015, Alphonse Areola (29 ans) est dans les petits papiers de Didier Deschamps. Actuellement à West Ham, il sait qu’il a une chance de bousculer la hiérarchie s’il enchaîne les belles performances.

Brice Samba

Il est en verve avec Lens depuis le début de la saison. Revenu en France après trois saisons en Angleterre, notamment du côté de Nottingham Forrest, Brice Samba sera peut-être dans une des listes de Didier Deschamps dans les prochains mois. A 28 ans, l’ancien gardien du Havre et de l’OM part peut-être de loin mais il est là.

Illan Meslier

Agé de 22 ans, Illan Meslier est peut-être le moins connu du grand public mais les spécialistes le connaissent. Portier de Leeds, le jeune Français, gardien de l’équipe de France Espoirs, réalise de belles performances en Premier League. Il incarne le futur des Bleus.