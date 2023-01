«Ses propos étaient inappropriés» : la réaction de Didier Deschamps sur les déclarations de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane

Dans la foulée de la mise en retrait de Noël Le Graët à la tête de la FFF, Didier Deschamps a réagi aux propos irrespectueux du patron du football français à l’égard de Zinédine Zidane.

Il a brisé le silence. A Nice, pour le lancement de la campagne des pièces jaunes, dont il est le parrain, Didier Deschamps s’est exprimé, ce mercredi, dans la foulée de la mise en retrait de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française de football. S’il a refusé de commenter cette décision, le sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur les propos de l’ancien président de Guingamp, ce week-end, à l’égard de Zinédine Zidane.

Bain de foule pour Didier #Deschamps et Brigitte #Macron sur la Promenade des anglais à l'occasion du lancement des @piecesjaunes à voir sur @infosportplus pic.twitter.com/VUyWST36Mo — frank triviaux (@FTX06) January 11, 2023

«Ses propos, comme il l’a reconnu et admis, étaient inappropriés. Et je trouve que c’est une très bonne chose qu’il ait pu présenter ses excuses à Zizou», a déclaré Didier Deschamps, qui a reconnu une «rivalité sportive» entre lui et son ancien coéquipier pressenti pour lui succéder sur le banc des Bleus en cas de départ.

«La situation sportive fait que cela a amené une rivalité sportive entre nous deux, voire, pour certains, une opposition. J’aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l’on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu’il est, ce qu’il représente dans le football et le sport français», a ajouté l’ancien milieu de terrain qui était au côté de Brigitte Macron.

Avant sa prise de parole, Didier Deschamps avait vu la prolongation de son contrat à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026 être «validée à l’unanimité» par le Comité exécutif. Elle n’avait pourtant pas été du goût de tous les membres du Comex. Car ce dernier n’avait été informé ni de sa signature ni de sa durée, jugée excessive pour certains qui auraient préféré deux ans au lieu de quatre, alors qu’une réunion s’était tenue la veille de son officialisation, intervenue samedi dernier. Noël Le Graët s’en serait excusé lors ce comité exécutif extraordinaire, et la situation autour de l’avenir de Didier Deschamps est finalement rentrée dans l’ordre.