«Je jure sur votre tête à tous que je n’ai rien fait» : ce que Noël Le Graët a dit au Comité exécutif

Noël Le Graët, mis en retrait de son poste de président de la Fédération française de football ce mercredi 11 janvier, s’était exprimé en amont devant le comité exécutif avec des mots bien particuliers.

Dans la tourmente depuis ses propos sur Zinédine Zidane, qui sont venus s’ajouter aux accusations de harcèlement sexuel, Noël Le Graët a finalement été mis en retrait de la présidence de la Fédération Française de Football ce mercredi. Avant l’annonce, il s’était exprimé devant le Comex.

Celui dont le mandat prend officiellement fin en 2024 et qui est désormais remplacé par Philippe Diallo, vice-président exécutif de la FFF, s’était justement défendu des accusations qui sont portées à son encontre depuis plusieurs mois.

«On a commencé par écouter notre président, qui a commencé le Comex en nous disant ‘je n'ai rien fait, je jure sur votre tête à tous que je n'ai rien fait et que le rapport de l'audit sera très positif pour moi, il n'y aura rien contre moi’, a révélé Eric Borghini, président de la Ligue Méditerranée et membre du Comex, sur BFM. Il nous a ensuite présenté ses excuses pour les propos tenus sur Zinédine Zidane, des propos qu'il ne pense pas, il est conscient de ce qu'il représente pour le football français et mondial. Il a reconnu qu'il avait commis une erreur, eu une communication non maîtrisée. Il a envoyé une lettre à Zinédine pour lui demander un rendez-vous. Il s'est excusé auprès de lui et auprès de nous.»

Borghini a également indiqué que l’origine de la décision du Comex venait de… Le Graët. «Cette mise en retrait est une proposition de Noël Le Graët. Noël a parfaitement compris que le statu quo était impossible, a-t-il expliqué. Vu l'emballement médiatique, vu les attentes politiques, vu l'état de l'opinion publique, le statu quo était impossible. Il a proposé de se mettre en retrait, jusqu'à ce que le rapport d'audit soit étudié par le comité exécutif.»

Pour rappel, le rapport d’audit sera remis à la ministre des Sports fin janvier.