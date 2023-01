Cyclisme : Thibaut Pinot va mettre un terme à sa carrière

A 32 ans, Thibaut Pinot a annoncé, ce jeudi 12 janvier, qu’il mettrait un terme à sa carrière de cycliste en octobre prochain à l’issue du Tour de Lombardie, qu’il a remporté en 2018.

Il repart pour un dernier tour. Alors qu’il fêtera ses 33 ans en mai prochain, Thibaut Pinot a annoncé, ce jeudi, qu’il mettrait un terme à sa carrière de cycliste professionnel à l’issue de la saison. «C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie, au fil des années. Je suis excité par les choses nouvelles que je vais pouvoir découvrir après ma carrière, mais je suis tout autant excité de courir pendant cette dernière année. J'ai rarement été aussi motivé avant une saison et je veux finir en beauté. Je fais tout et je vais continuer de tout faire pour signer les meilleurs résultats possibles», a déclaré le grimpeur français.

À l'issue de la saison 2023, Thibaut Pinot mettra un terme à sa carrière après 14 années professionnelles. pic.twitter.com/LgsRPvNXd0 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 12, 2023

Vainqueur d’étape sur les trois Grand Tours (6 victoires d’étapes au total), le coureur de la Groupama-FDJ va tenter de garnir un peu plus son palmarès avant de raccrocher son vélo. Il sera au départ du Tour d’Italie début mai (6-28), qui sera «l’objectif principal» de sa saison, et espère participer à un 10e et dernier Tour de France l’été prochain (1er-23 juillet).

Une Grande Boucle sur laquelle où il a connu des joies, avec notamment son podium et le maillot blanc de meilleur jeune en 2014, mais aussi beaucoup de peines, symbolisées par son abandon en 2019 à cause d’une blessure à la cuisse gauche alors qu’il était à la lutte pour le maillot jaune.

Des pépins physiques récurrents

Ce sont d’ailleurs les pépins physiques récurrents ces dernières années qui l’ont poussé à dire stop. «Le point déclencheur a été ma blessure en 2021 (après sa chute à Nice sur le Tour de France 2020). Là, je me suis rendu compte que c’était difficile, que je commençais à avoir de l’âge et plusieurs fois j’ai pensé arrêter», a-t-il expliqué à l’Equipe.

Et comme un symbole, Thibaut Pinot va monter pour la dernière fois sur son vélo à la fin du mois d’octobre lors du Tour de Lombardie, là où il a remporté la plus belle victoire de sa carrière en 2018.