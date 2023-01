FFF : Jean-Michel Aulas explique la mise à l’écart de Noël Le Graët

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique lyonnais et membre du comité exécutif de la Fédération française de football, est revenu ce jeudi sur la mise à l’écart la veille, de Noël Le Graët.

Ce jeudi matin, le président de l’OL, qui fait partie du Comex de la FFF, s’est expliqué sur la mise à l’écart de Noël Le Graët, dans l’œil du cyclone ces derniers jours.

«La situation était devenue intenable, pour l'ensemble du foot français, les membres de la Fédération et pour Noël Le Graët, un homme tout à fait respectable jusqu'à ce que ces scandales arrivent par le biais de la parole publique, a expliqué le patron du club rhodanien sur France Info. Le statu quo n'était plus une option. L'image du foot, la crédibilité au niveau des pouvoirs publics. Il y avait aussi une situation que nous dirigeants ne pouvions assumer. Une procédure administrative a été ouverte par le ministère, c'était difficile d'intervenir de manière plus précise avant la publication de ce rapport. Il fallait faire quelque chose et prendre nos responsabilités. On a fait ce qui permettait de continuer la procédure des inspecteurs et pour nous, d'exprimer une situation qu'on ne pouvait pas assumer».

Pour rappel, Noël Le Graët, 81 ans et dont le contrat prenait fin en 2024, avait effectué un dérapage verbal sur Zinédine Zidane et est suivi par de nombreuses affaires (harcèlement sexuel, déclarations sur fond de racisme et homophobie), qui ont d’ailleurs conduit le ministère des Sports à ordonner un audit autour de la FFF.

A noter que Jean-Michel Aulas a confié qu’il n’était pas intéressé par le poste occupé actuellement par intérim par Philippe Diallo.

«Dans toutes périodes de transition, on sent qu'il y a des candidats, a-t-il indiqué. J'ai été interpelé, j'ai répondu que le seul poste qui m'intéressait était celui de président de la Ligue féminine. Il faut savoir déléguer et donner de son temps dans les sujets prioritaires et pour moi, le développement du foot féminin est à la hauteur de mes ambitions».