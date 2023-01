CHAN 2023 : dates, TV, équipes… tout savoir sur le Championnat d’Afrique des nations

Le CHAN 2023, le Championnat d’Afrique des nations, commence ce vendredi 13 janvier. Voici tout ce qu’il faut savoir de la 7e édition de cette compétition bien particulière.

Quelques semaines après la Coupe du monde au Qatar, c’est la première grande compétition de football qui a lieu en ce début d’année 2023 : le CHAN 2023. Voici toutes les réponses aux interrogations.

Où et quand se déroule CHAN ?

La septième édition du CHAN 2023 se déroule du 13 janvier au 4 février en Algérie. La première édition a eu lieu en 2007.

Qu’est-ce que le CHAN ?

Le CHAN (Championnat d’Afrique des nations), qui est le petit frère de la CAN (Coupe d’Afrique des nations), accueille les sélections africaines avec des joueurs locaux seulement. En effet, seuls les joueurs évoluant dans les championnats nationaux y participent.

Quelles sont les équipes présentes ?

Groupe A : Algérie, Libye, Mozambique, Éthiopie

Groupe B : République Démocratique du Congo, Ouganda, Côte d’Ivoire, Sénégal

Groupe C : Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana

Groupe D : Mali, Angola, Mauritanie

Groupe E : Cameroun, Congo, Niger

Quel est le format du CHAN ?

Les 18 équipes disputent d’abord une phase de groupes, à l’issue de laquelle les premiers et deuxièmes des groupes A B et C, ainsi que les premiers des groupes D et E sont qualifiés pour la phase à élimination directe en quart de finale.

Le calendrier complet du CHAN 2023

Phase de groupe

13 janvier 2023

20 h : Algérie – Libye (Gr. A)

14 janvier 2023

14 h : Éthiopie – Mozambique (Gr. A)

17 h : République Démocratique du Congo – Ouganda (Gr. B)

20 h : Côte d’Ivoire – Sénégal (Gr. B)

16 janvier 2023

17 h : Maroc – Soudan (Gr. C)

20 h : Madagascar – Ghana (Gr. C)

16 janvier 2023

17 h : Mali – Angola (Gr. D)

20 h : Cameroun – Congo (Gr. E)

17 janvier 2023

20 h : Algérie – Éthiopie (Gr. A)

17 h : Mozambique – Libye (Gr. A)

18 janvier 2023

17 h : République Démocratique du Congo – Côte d’Ivoire (Gr. B)

20 h : Sénégal – Ouganda (Gr. B)

19 janvier 2023

17 h : Maroc – Madagascar (Gr. C)

20 h : Ghana – Soudan (Gr. C)

20 janvier 2023

17 h : Angola – Mauritanie (Gr. D)

20 h : Congo – Niger (Gr. E)

21 janvier 2023

20 h : Mozambique – Algérie (Gr. A)

20 h : Libye – Éthiopie (Gr. A)

22 janvier 2023

20 h : Sénégal – République Démocratique du Congo (Gr. B)

20 h : Ouganda – Côte d’Ivoire (Gr. B)

23 janvier 2023

20 h : Ghana – Maroc (Gr. C)

20 h : Soudan – Madagascar (Gr. C)

24 janvier 2023

17 h : Mauritanie – Mali (Gr. D)

20 h : Niger – Cameroun (Gr. E)

Phase finale

27 et 28 janvier 2023

Quarts de finale

31 janvier 2023

Demi-finales

3 février 2023

20 h : petite finale

4 février 2023

20h : finale

Quel est le palmarès ?

2009 – RD Congo

2011 – Tunisie

2014 – Libye

2016 – RD Congo

2018 – Maroc

2020 - Maroc

Sur quelle chaîne ?

Le CHAN 2023 est à suivre sur beIN SPORTS, disponible sur MyCanal.