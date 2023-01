NBA Paris Games : voici les lieux préférés du Français Killian Hayes pour découvrir la capitale

Le Français Killian Hayes, meneur des Detroit Pistons, sera de retour dans la capitale tricolore pour le NBA Paris Game contre les Chicago Bulls, jeudi 19 janvier. L’occasion de partager ses lieux préférés à Paris.

Il sera l’une des attractions de ce NBA Paris Game opposant les Detroit Pistons, sa franchise, aux Chicago Bulls à l’AccorArena de Bercy, jeudi 19 janvier. Et pour l’occasion, le basketteur français Killian Hayes s’est prêté au jeu des lieux parisiens dans lesquels il aime se rendre pour conseiller les fans qui souhaiteraient (re)découvrir la ville Lumière.

«C’est en France que j’ai commencé ma carrière, et Paris est l’une de mes villes préférées. C’est une combinaison parfaite entre culture, arts, gastronomie et Histoire. Je suis venu à Paris tellement de fois que je ne les compte même plus, mais il y a tellement de choses à découvrir et à voir, qu’on ne peut pas s’en lasser, a-t-il confié à Hotels.com, partenaire officiel voyage de la NBA. Mon meilleur conseil pour visiter cette incroyable ville est d’apporter une bonne paire de baskets et de déambuler dans les rues. Il n’y a rien de mieux pour vivre au rythme de la capitale parisienne que de passer une journée entière à marcher dans les rues et s’imprégner de son ambiance toute particulière. A l’occasion, faites un petit passage au terrain de basket de Pigalle, c’est vraiment un endroit très spécial. J’adore également la mode donc je me rends souvent au Triangle d’Or pour faire du shopping quand je suis de passage à Paris.»

Pley Hotel pour un petit-déjeuner de sportif

Le repas préféré du joueur NBA, c’est le petit-déjeuner. Celui du Pley Hôtel est copieux et varié mais il offre également une vue imprenable sur la Tour Eiffel.

Grand Powers pour un massage post-match

Après un long match, il n’y a rien de plus relaxant qu’une parenthèse massage. Killian Hayes est un adepte du SPA et des massages profonds comme le «deep tissue» pour soulager les tensions et courbatures post-match. Au spa Thala du Grand Powers, il peut profiter des deux. Ce spa entièrement habillé de marbre se situe tout près du quartier préféré de Killian, les Champs Elysées, et dispose d’un bain à remous, hammam, sauna et même d’une salle de sport tout équipée.

Terrass Hotel pour être proche d’un playground

Paris regorge de terrains de basket, du 19e à Pigalle en passant par les quais, et ce pour le plus grand plaisir de l'international français. Le Terrass Hôtel de Montmartre se trouve justement à quelques pâtés de maison du plus stylé des terrains de basket de Paris. Après une petite partie, direction le rooftop de l’hôtel pour passer un moment hors du temps, déguster un cocktail et profiter d’une vue sur la capitale.

Hotel Paradiso pour lancer une partie de jeu vidéo

Au sein de ce cinéma-hôtel, toutes les chambres sont équipées d’un vidéoprojecteur laser, d’un écran de 3 mètres de large et d’une console, le set up idéal pour profiter pleinement de ses jeux vidéo préférés. Pour les afficionados de gaming, optez pour le Loft, un duplex de 120m2 proposant une expérience hors du commun : une borne d’arcade, un casque de réalité virtuelle, un projecteur full HD pour regarder du sport sans modération.

Hôtel Parc Saint Séverin pour faire du shopping

Le Piston accorde une grande importance à son look, et l'hôtel Parc Saint Séverin, dans le quartier latin, est idéalement situé pour les amoureux de shopping. Pour les jours de matchs, les fans peuvent dégoter une tenue et même se rendre dans la boutique NBA située sur le boulevard Saint-Michel. Killian est également fan de manga, alors rendez-vous sur le boulevard Saint-Germain pour faire le tour des boutiques spécialisées dans les BDs et mangas.