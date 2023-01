NBA Paris Game 2023 : Detroit-Chicago sera diffusé en clair sur Canal+

Le NBA Paris Game 2023 entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls, qui aura lieu le 19 janvier prochain à l’AccorArena de Paris, sera diffusée en direct sur Canal+.

La NBA de retour sur Canal+. Après une rencontre en janvier 2020, la Grande Ligue effectue son retour dans l’Hexagone pour un match de la saison régulière entre Detroit et Chicago, le 19 janvier 2023. Une rencontre qui sera, bonus non négligeable, diffusée sur une des chaînes du groupe Canal+.

Et pour célébrer ce NBA Paris Game 2023, Canal+ propose un dispostif très impressionnant qui commencera dès le samedi précédent, avec des nombreux rendez-vous antenne pour vivre les coulisses de l'arrivée des équipes en France, revivre les plus grands moments du championnat de Basket le plus connu au monde, ou encore se plonger dans le parcours de George Eddy, la voix du Basket de Canal+ depuis plus de trente ans.

Samedi 14 janvier

20h30 -21h : Spéciale NBA Paris Game 2023 sur Canal+

Dimanche 15 janvier

22h40 : Mister George sur Canal+

Lundi 16 janvier

21h : NBA Time sur Canal+Sport360

22h55 – Late Sport 360 sur Canal+Sport360

Mardi 17 janvier

21h : NBA Time sur Canal+Sport360

22h55 – Late Sport 360 sur Canal+Sport360

Mercredi 18 janvier

14h : Edition spéciale sur Infosport+

21h : NBA Time sur Canal+Sport360

22h55 – Late Sport 360 sur Canal+Sport360

Jeudi 19 janvier

17h : Edition spéciale à l'Accor Arena sur Infosport+

19h00 : NBA Paris Game, le Before sur Canal+Sport360

19h50 : NBA Paris Game avant match sur Canal+ en clair

21h00 : NBA Paris Game 2023 en clair

22h50 : NBA Paris Game, Le Debrief sur Canal+ en clair