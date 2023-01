NBA Paris Game : l'événement interactif et gratuit «NBA House» ouvre ses portes le 19 janvier à Paris

Le NBA Paris Game qui verra s'affronter les Detroit Pistons de Killian Hayes aux Bulls de Chicago de Zach Lavine ce jeudi 19 janvier sera l’occasion pour la ligue américaine d’ouvrir les portes de la NBA House pendant quatre jours, jusqu’au 22 janvier, à l’Aérogare des Invalides, à Paris. Un événement gratuit et interactif pour le plus grand bonheur des fans.

Un lieu unique et éphémère. Tous les fans de basketball ont rendez-vous, du 19 au 22 janvier, à la NBA House qui ouvrira ses portes à l’Aérogare des Invalides, à Paris, à l’occasion du match de saison régulière opposant les Pistons de Detroit aux Bulls de Chicago à l’Accor Hotel Arena de Bercy, ce jeudi. Sur place, ils retrouveront tout ce qui touche à la culture NBA, que ce soit la mode, la musique, les médias, ou encore l’art, mais aussi de nombreuses activités autour de la balle orange.

Ces quatre jours verront également passer des panels de légendes NBA, les mascottes des Bulls et des Pistons, la performance de dunkers professionnels, la présence du Larry O’Brien Trophy (le trophée des champions, ndlr), entre autres événements.

Aussi, la création d’un NBA ID – un compte personnel sur le site de la NBA – permettra à certains de remporter des lots exceptionnels :

Deux billets bord-terrain pour le NBA Paris Game 2023 pour un gagnant et son invité.

Un brunch exclusif avec Tony Parker, quatre fois champion NBA, pour quatre fans le vendredi 20 janvier.

Un voyage pour deux personnes pour assister à un match NBA à Chicago ou à Détroit, comprenant les vols et l'hébergement.

1000 € de shopping exclusif dans le NBA Store Paris avec le champion NBA Ronny Turiaf.

Des maillots authentiques des Bulls et des Pistons signés par les membres de chaque équipe.

Deux billets pour le NBA Paris Game 2023 pour le gagnant et son invité.

«Nous sommes ravis d'offrir aux fans des expériences uniques de la NBA et des activités de basket-ball à l'occasion de notre deuxième match de saison régulière à Paris entre les Bulls et les Pistons», explique George Aivazoglou, responsable de l’expérience des fans au sein de la NBA. «La création d'un NBA ID permettra d'accéder à du contenu exclusif jamais vu auparavant sur le NBA Paris Game, mis en valeur par la NBA House et une série d'activités passionnantes, alors que nous accueillons les fans de France, d'Europe et d'ailleurs», précise-t-il également.