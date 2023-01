Football : le défi extrême relevé par un champion du monde allemand

Champion du monde avec l’Allemagne en 2014, André Schürrle a mis un terme à sa carrière en juillet 2020 à l’âge de 29 ans et a relevé un défi extrême dans des conditions périlleuses.

André Schürrle a tourné la page du football. En juillet 2020, il a décidé de mettre un terme prématuré à sa carrière à seulement 29 ans, en raison notamment de problèmes physiques à répétition. Un peu plus de deux ans plus tard, celui qui a été champion du monde avec l’Allemagne en 2014 a relevé un défi extrême pour tester sa force physique et mentale.

En short et torse nu, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund ou encore de Chelsea a gravi une montagne enneigée dans des conditions météorologiques périlleuses avec des températures glaciales et de fortes rafales de vent. «C’est la chose mentale et physique la plus difficile que j’ai jamais faite», a-t-il écrit sur son compte Instagram avant de revenir sur son expérience.

«Les dernières minutes, je ne pouvais rien ressentir et j’ai dû trouver quelque chose au fond de moi pour continuer. Une expérience que je n’oublierai jamais ! -19 °C, 100 km/h de vent dans nos visages, neige abondante et pluie. Ce que j’ai appris… mon corps et moi sommes plus forts que je ne le pensais. Si j’y mets mon esprit et mon âme, je peux tout faire», a-t-il décrit, accompagnant son message de photos de son incroyable aventure.

Et André Schürrle a reçu de nombreux messages de félicitations, notamment de Didier Drogba. «Fier de toi mec. Mon corps aurait cessé de fonctionner directement», a posté l’ancien attaquant ivoirien.