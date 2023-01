Open d’Australie : la femme de Rafael Nadal en larmes dans les tribunes (vidéo)

Alors que Rafael Nadal a été éliminé, ce mercredi, au 2e tour de l’Open d’Australie par l’Américain Mackenzie McDonald, sa femme Xisca Perello est apparue en pleurs dans les tribunes.

Elle n’a pu retenir ses larmes. Xisca Perello a été très affectée par l’élimination de Rafael Nadal, ce mercredi, par l’Américain Mackenzie McDonald, en trois sets au 2e tour de l’Open d’Australie (6-4, 6-4, 7-5). La femme de l’Espagnol est apparue en larmes dans les tribunes et a été consolée par un membre de la famille du joueur ibérique. Plusieurs membres de son clan ont également été touchés par la défaite prématurée du tenant du titre, diminué par une blessure à la hanche.

Et ce désespoir de son entourage est matière à spéculation et pourrait être signe de mauvais présage. Face à ses problèmes physiques à répétition, le Majorquin pourrait décider de dire stop et mettre un terme à sa carrière. «Ça fait mal, comme toujours. Mais maintenant, la coupe commence à être pleine et il va y avoir un moment où elle va déborder», a confié un Rafael Nadal vraiment mal en point.

Un rythme encore brisé

«J’ai déjà eu des problèmes de hanche. J'ai déjà dû faire des traitements. Mais ça n'a jamais été aussi fort. Cette fois, je ne peux plus bouger», a-t-il ajouté. Et cette nouvelle blessure l’a aussi terriblement affecté sur le plan mental. «C’est dur. C’est encore une blessure. Je suis obligé de reconnaître que je suis détruit mentalement», a-t-il affirmé.

A 36 ans, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem va désormais évaluer la gravité de cette blessure et prendre le temps de la réflexion. «J’espère que cette blessure ne m’éloignera pas des courts trop longtemps parce qu’alors, il sera difficile de refaire tout le processus de récupération, a déclaré l’Espagnol. Il n’y a pas que la récupération, il y a aussi tout le volume de travail qu’il faut fournir pour retrouver un niveau acceptable. Je suis passé par là trop de fois dans ma carrière…» Une carrière qui s'inscrit plus que jamais en pointillés.