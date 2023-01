UFC : Francis Ngannou explique les raisons de son départ

Francis Ngannou s’est expliqué longuement ce mardi 17 janvier sur son départ retentissant de l’UFC. Le Camerounais s’est également confié sur son avenir.

Quelques jours après la fin de son contrat avec l’UFC, le champion de MMA Francis Ngannou est revenu mardi sur ce départ et les causes.

Dans un long entretien dans le podcast spécialisé The MMA Hour du journaliste Ariel Helwani, le désormais ex-champion des poids lourds de l’UFC a mis les choses à plat. Il a ainsi confié que Dana White, patron de l’organisation américaine, lui avait proposé un contrat de 8 millions de dollars et trois combats avec une possible prolongation.

«J'ai pris ma décision en fonction de mes principes, a expliqué le Camerounais. Si je m'en tiens à mes principes, je me sens bien à la fin de la journée. […] A l’UFC, j'avais l'impression d'avoir été giflé avec de l'argent. Comme un 'Prends l'argent et tais-toi'. Cela n'a pas fonctionné avec moi.»

.@francis_ngannou is doubtful that UFC fighters will gain more rights in the future. #TheMMAHour





"As time goes, the UFC just gets bigger and bigger and fighters get smaller and smaller. They are losing position."



