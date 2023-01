Athlétisme : Usain Bolt ruiné après avoir été victime d'une fraude de plusieurs millions de dollars

Usain Bolt, l’ex-sprinteur jamaïcain, a été victime d’une probable vaste système de fraude et il aurait perdu la somme de 12 millions d’euros.

L'entreprise Stocks and Securities Limited est sous le viseur de la justice jamaïcaine depuis quelques jours pour une fraude qui aurait touché Usain Bolt, l'ex sprinteur jamaïcain. La somme concernerait plusieurs millions de dollars.

L'entreprise en question, Stocks and Securities Limited, a été placée sous «surveillance renforcée» par la Commission des services financiers (FSC) de Jamaïque, le temps de procéder aux investigations.

TVJ NEWS reports that the former manager of SSL has fleeced $1.2B JMD and counting from various accounts of at least 40 clients pic.twitter.com/1fDQ9hAH3h

— Sanade (@swxxtsanade) January 14, 2023