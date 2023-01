Football : la formidable ovation reçue par Sébastien Haller de retour après son cancer (Vidéo)

Sébastien Haller, remis d’un cancer des testicules, a disputé ses premières minutes en Bundesliga, ce dimanche 22 janvier, avec le Borussia Dortmund.

Victime d’un cancer des testicules l’été dernier, l’attaquant ivoirien Sébastien Haller a disputé ses premières minutes en championnat d’Allemagne, dimanche, lors du match entre Dortmund et Augsbourg.

62e minute. Le Signal Iduna Park s’est levé pour ovationner l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam entré en jeu à la place de Youssoufa Moukoko. Un événement puisqu’il s’agit des premières minutes officielles de l’attaquant sous ses nouvelles couleurs.

Sébastien Haller comes on for Dortmund. The noise… pic.twitter.com/gW7LobyppO

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) January 22, 2023