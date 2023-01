Pays de Cassel-PSG, 16e de finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG se déplace à Lens, ce lundi soir (20h45), pour affronter le club amateur de Pays de Cassel (R1) en 16e de finale de la Coupe de France. Voici le programme TV.

Un choc déséquilibré. Le PSG affronte, ce lundi, Pays de Cassel (R1) au stade Bollaert de Lens en clôture des 16es de finale de la Coupe de France. Ce match sera évidemment une belle fête pour le club amateur de Régional 1 (6e division), qui rêve de faire tomber l’ogre parisien, et une rencontre à ne pas négliger pour le champion de France en titre.

Car une élimination face au Petit Poucet nordiste ferait vraiment mauvais genre pour le club de la capitale à moins d’un mois de son 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich et ne ferait qu’accentuer les doutes après les défaites subies à Lens (3-1) puis à Rennes (1-0) en Ligue 1.

Même s’il sera privé de Lionel Messi, laissé au repos par Christophe Galtier, le PSG devra donc faire le travail tout en rassurant dans le jeu. C’est pour cette raison que l’entraîneur parisien devrait aligner ses meilleurs éléments, comme Kylian Mbappé et Neymar, dès le coup d’envoi.

«La meilleure équipe possible sera alignée. Je veux retrouver des automatismes, de l’intensité, il n’y a aucune raison, et ce serait même stupide, de faire un certain turnover. On aura une équipe très compétitive, proche de celle alignée en championnat», a assuré Christophe Galtier. Un moyen aussi de s’éviter une déconvenue sur la pelouse lensoise, tout juste trois semaines après le revers face aux Sang et Or.

Le programme TV

Pays de Cassel-PSG

16e de finale de la Coupe de France

Lundi 23 janvier à 20h45

A suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1, accessible via MyCanal