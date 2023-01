MMA : quand Francis Ngannou et Cristiano Ronaldo miment un combat (vidéo)

Francis Ngannou, champion du MMA, et Cristiano Ronaldo se sont croisés à Riyad (Arabie Saoudite) et se sont mis en scène dans une vidéo comme s'ils allaient s'affronter.

Deux champions. A Riyad, le Camerounais Francis Ngannou, champion des poids lourds de l’UFC, organisation MMA qu’il a quittée il y a quelques jours, et le Portugais Cristiano Ronaldo se sont rencontrés et ont posté une vidéo et des photos sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Les deux sportifs se sont mis face à face comme s'ils étaient prêts à s’affronter… avant que CR7, qui disputera ce dimanche son premier match officiel avec son club d’Al-Nassr, se mette à rire et tombe dans les bras du «Predator».

Great talking with the in Riyadh today. Very inspirational! @Cristiano pic.twitter.com/aaMXmc1GUB — Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 21, 2023

Cristiano Ronaldo squaring up with Francis Ngannou pic.twitter.com/36hUtIwDgl — ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2023

«J'ai été ravi de rencontrer le champion du monde Francis Ngannou», a indiqué Cristiano Ronaldo. «J'ai été ravi de discuter avec toi et je te remercie pour tes aimables paroles. Très inspirant !», lui a répondu Francis Ngannou.

Francis Ngannou a confié qu’il souhaitait se mettre à la boxe et pourquoi pas affronter Tyson Fury ou Anthony Joshua.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast