Tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France sera effectué ce lundi (20h), juste avant la rencontre entre Pays de Cassel et le PSG. Voici le programme TV.

Les 16es de finale de la Coupe de France s’achèvent ce lundi, avec le match entre Pays de Cassel et le PSG. Et les deux clubs connaîtront leur potentiel futur adversaire au coup d’envoi de la rencontre. Le tirage au sort des 8es de finale sera en effet effectué à 20h, juste avant la confrontation entre le Petit Poucet nordiste et le champion de France en titre.

Les rencontres se joueront le mardi 7 et le mercredi 8 février. En cas de qualification sur la pelouse de Bollaert, le club parisien pourrait donc être à pied d’œuvre une semaine avant d’affronter le Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions (14 février).

Pour rappel, sur le plan financier, toutes les équipes qualifiées pour les 8es de finale sont assurées de percevoir une prime de 70.000 euros.

Le programme TV

Tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France

Lundi 23 janvier à 20h

A suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1, accessible via MyCanal