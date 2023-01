Football : Daniel Alves a changé de prison pour «sa sécurité»

Accusé de viol par une femme de 23 ans, et placé en détention provisoire sans caution, le footballeur brésilien Daniel Alves a été changé de prison, ce lundi, pour des raisons de sécurité.

D’une prison à l’autre. Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, Daniel Alves a été transféré, ce lundi, dans un nouvel établissement pénitentiaire, situé à 40 kilomètres de Barcelone, pour des raisons de sécurité et le bon déroulé de sa vie carcérale. Ce transfert est également destiné à garantir son intimité, et éviter une plainte du footballeur brésilien s’il était amené à être photographié par un autre détenu dans les douches communes, alors qu’il n’y a pas eu de condamnation à son égard.

Dans son nouveau centre, qui accueille moitié moins d’individus, l’ancien joueur du FC Barcelone pourra ainsi bénéficier d’une cellule individuelle dotée d’une douche personnelle et de toilettes. Il ne croisera donc pas les autres détenus durant son placement en détention. En tout cas, ce transfert n’est pas lié à sa célébrité. Et ce n’est pas le seul changement pour le défenseur. Avec les membres de son entourage, il a choisi de changer d’avocat pour se défendre dans cette affaire qui secoue l’Espagne depuis plusieurs semaines, et encore plus depuis son placement en détention provisoire sans caution depuis vendredi.

Trois versions diffférentes pour le joueur

Daniel Alves a été incarcéré après avoir été entendu sur les accusations de viol d’une jeune femme, qui aurait été commis le 30 décembre dernier, dans les toilettes de l'espace VIP d'une boite de nuit de Barcelone. Au cours de son audition, il a changé de version à trois reprises. Il a dans un premier temps affirmé qu’il ne connaissait pas la victime. Mais confronté à la vidéosurveillance de l’établissement nocturne, il aurait finalement admis l’avoir vue sans qu’il ne se passe rien, avant de reconnaître, quelques heures plus tard, avoir eu des relations sexuelles avec elle. Mais elles étaient consenties, selon lui.

Mais il pourrait fournir une nouvelle version. Alors que l’enquête suit toujours son cours, l’international brésilien aurait demandé à être de nouveau entendu par le juge. En attendant, il peut compter sur le soutien de ses proches, convaincus de son innocence.