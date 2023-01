Football : accusé de viol, Daniel Alves aurait changé sa version des faits face aux images de vidéosurveillance

Daniel Alves, accusé de viol par une femme de 23 ans, aurait changé sa version des faits après avoir été confronté à la vidéosurveillance de la boîte de nuit, où il aurait abusé de la plaignante, selon la presse espagnole et brésilienne.

Changement de version pour Daniel Alves. Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, le joueur brésilien serait revenu sur ses premières déclarations et aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec elle, tout en rejetant les accusations. Dans un premier temps, le défenseur avait nié connaître la victime présumée. Mais confronté à la vidéosurveillance de la boîte nuit barcelonaise, où auraient eu lieu les faits le 30 décembre dernier, il aurait changé de version à deux reprises, selon Globo.

Alors qu’il apparaît sur les images en compagnie de la jeune femme, il aurait finalement admis l’avoir vue sans qu’il ne se passe rien, avant de reconnaître, quelques heures plus tard, avoir eu des relations sexuelles avec elle. Mais elles étaient consenties, selon lui.

D’après le média brésilien, la vidéosurveillance montre Daniel Alves entrer dans les toilettes de l’établissement avec la demoiselle aux alentours de 4h30 du matin. Elle en serait ressortie 14 minutes plus tard, suivie deux minutes après par l’international brésilien qui se serait empressé de quitter les lieux. De son côté, la jeune femme aurait alerté les responsables de la boîte de nuit, qui ont appelé la police.

Il aurait suivi la victime présumée jusqu'aux toilettes

A en croire son témoignage, relayé par plusieurs médias espagnols, elle aurait dansé avec Daniel Alves pendant la soirée avant que ce dernier ne la suive jusqu’aux toilettes, où il l’aurait bloquée. Il l’aurait ensuite forcée à s’asseoir sur lui puis à lui faire une fellation. Mais ce n’est pas tout. Malgré sa résistance, il l’aurait pénétrée jusqu’à éjaculation. Elle aurait également confié qu’il lui aurait proposé une compensation financière qu’elle aurait refusé pour permettre à la justice de faire son travail.

Placé en détention provisoire sans caution, depuis vendredi, Daniel Alves a passé ses deux premières nuits en prison qu’il a très mal vécues. Il parlerait très peu et aurait du mal à se nourrir. Très affectée par cette situation, sa femme a demandé à ce que sa vie privée soit respectée, alors que sa mère est décédée il y a peu de temps. «Je demande aux médias placés devant ma maison de respecter ma vie privée en ce moment. Ma mère est décédée il y a une semaine. Je commence à peine à me faire à l’idée qu’elle n’est plus là pour qu’ils me tourmentent avec la situation de mon mari. J’ai perdu les deux seuls piliers de ma vie», a écrit Joana Sanz sur son compte Instagram.