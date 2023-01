PSG : combien de buts Kylian Mbappé doit-il marquer pour battre le record d’Edinson Cavani ?

Auteur d’un quintuplé, lundi, en Coupe de France contre l’US Pays de Cassel (0-7), Kylian Mbappé n’est plus qu’à quatre buts du record d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 réalisations.

Depuis très longtemps, la question n’est plus de savoir si Kylian Mbappé va battre le record d’Edinson Cavani, mais quand il va le faire tomber. Et ce n’est peut-être plus qu’une question de jours. Auteur d’un quintuplé (le premier de sa carrière), lundi soir, en 16e de finale de la Coupe de France contre l’US Pays de Cassel, l’attaquant parisien est non seulement devenu le premier joueur de l’histoire du PSG à réaliser cette performance, mais il a également porté son total à 196 buts (en 241 matchs) depuis son arrivée en août 2017 dans la capitale pour revenir seulement à quatre petites longueurs de l’Uruguayen (200 buts en 301 matchs).

@KMbappe est le premier joueur de l'histoire du @PSG_inside à inscrire buts lors d'un match officiel ! pic.twitter.com/7LFt6FyzzB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2023

Alors que Paris doit affronter dans les prochains jours Reims (dimanche), Montpellier (1er février) et Toulouse (5 février), l’ancien monégasque pourrait effacer des tablettes «El Matador» avant de se rendre à Marseille en 8e de finale de la Coupe de France (8 février) et ainsi graver encore un peu plus son nom dans l’histoire du club.

«Kylian fait partie des très grands attaquants, des attaquants de classe mondiale, c’est l’un des meilleurs. Il est formaté pour marquer. (…) C’est un homme de chiffres et de statistiques. Je n’ai pas besoin de l’encourager pour qu’il batte des records», a confié son entraîneur Christophe Galtier, qui a fait du prodige de Bondy le vice-capitaine du club parisien derrière Marquinhos.

«Le brassard avait été défini comme ça depuis le début de saison. Kylian est le second capitaine, il mérite de porter ce brassard quand ‘Marqui’ n’est pas là», a indiqué le coach parisien, alors que Presnel Kimpembe et Marco Verratti avaient pourtant été capitaines quand le défenseur brésilien n'était pas là cette saison.

Toujours est-il, qu'avec ou sans brassard, Paris aura besoin du futur meilleur buteur de son histoire pour dompter un calendrier infernal dans les prochaines semaines avec notamment deux confrontations contre l’OM, en Coupe de France (8 février) et en championnat (26 février), et le choc en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février).