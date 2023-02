OM-PSG (0-3) : Paris se venge et s'envole en tête de la Ligue 1

Le PSG est allé surclasser l’OM dans son stade Vélodrome (0-3), ce dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les Parisiens se vengent de leur élimination en Coupe de France contre Marseille et prennent huit points d’avance sur leur dauphin.

Le match parfait. Le PSG a réalisé une excellente opération en allant s’imposer à Marseille (0-3). Paris repousse l’OM à huit points et a retrouvé des couleurs et des certitudes à quelques jours de son huitième de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich.

Seul en tête du classement des buteurs avec 17 buts, le natif de Bondy a du même coup, égalé le record de 200 buts inscrits par Edinson Cavani sous le maillot parisien. Mbappé servi par Messi (25e), Messi servi par Mbappé (29e) et Mbappé servi par Messi (55e) ont été les buteurs du jour, dans le Vélodrome où l'OM avait éliminé Paris (2-1) en Coupe de France le 8 février.

«Mbappé a eu trop d'espaces parce que c'est un joueur d'une autre planète. C'est ça l'explication. C'est ça qui a fait la différence, avec la motivation de Paris aujourd'hui, a déclaré Igor Tudor en conférence de presse. Ils étaient très concentrés, ils ont énormément couru, comme je les ai rarement vus faire. Quand une équipe comme celle-là se présente avec cette motivation, c'est difficile. La meilleure équipe a gagné aujourd'hui.»

Et plus que le record de Kylian Mbappé, Paris a peut-être trouvé son véritable style de jeu avec ce 5-3-2 concocté par Christophe Galtier. Le milieu a très bien travaillé et gêné les Marseillais notamment avec une longue tenue de balle. De quoi donner des idées pour le match en Allemagne dans une dizaine de jours ?

Seule mauvaise nouvelle pour Paris : la blessure de Presnel Kimpembe. Le défenseur s'est blessé «gravement» à un tendon d'Achille et sera «indisponible jusqu'à la fin de la saison», a annoncé son entraîneur.

L’OM, de son côté, n’a jamais été en mesure de réaliser le même qu’en Coupe de France. «Si on compare avec le match de Coupe, la différence c'est eux, pas nous. Ce qui a changé, c'est ce qu'ils ont fait, leur façon de se comporter et leur n°7 (Mbappé), a jugé Igor Tudor. Nous, on a fait la même chose, je n'ai pas vu de grandes différences. Mais quand de l'autre côté Ramos, Ruiz, Verratti, Messi, Marquinhos et les autres jouent comme ça, on donne peut-être l'impression d'avoir été plus soft, plus lents, mais en fait c'est eux. Nous on a joué de la même manière.»