Football : accusé à tort d’être homosexuel, un ancien arbitre aurait été obligé de quitter l’Egypte

Accusé à tort, par le président du club de Zamalek, d’être homosexuel, l’ancien arbitre anglais Mark Clattenburg a été contraint de quitter l’Egypte, où il était responsable de l’arbitrage depuis août 2022.

Moins de six mois après son arrivée en Egypte, Mark Clattenburg (47 ans) a été contraint de quitter le pays. En cause, une histoire à peine croyable. Nommé responsable de l’arbitrage au sein de Fédération égyptienne de football en août dernier, l’ancien arbitre anglais, qui avait quitté la Premier League en 2017, a craint pour sa sécurité et a décidé de démissionner. Car, selon des médias britanniques, celui qui avait notamment dirigé la finale de l’Euro 2016 entre la France et le Portugal a reçu des menaces des supporters du club de Zamalek après les vives critiques et les rumeurs lancées ces derniers jours par leur président.

Peu en phase avec ses méthodes, Mortada Mansour aurait accusé Mark Clattenburg de corruption mais aussi avancé qu’il aurait quitté sa femme et entretiendrait une relation homosexuelle. Ces rumeurs infondées seraient à l’origine des menaces proférées par les fans de la formation du Caire à l’encontre du Britannique dans un pays où les couples homosexuels peuvent être la cible de poursuites. Voyant sa vie en danger, il aurait donc préféré partir.

Si elle a fait part de sa surprise, la Fédération égyptienne a confirmé son départ dans un communiqué, posté sur les réseaux sociaux, sans en expliquer les raisons. «L’Anglais Mark Clattenburg, président de la commission des arbitres de l’Association égyptienne de football, a démissionné de ses fonctions mardi soir. Le conseil d’administration de l’Association égyptienne de football tiendra une réunion d’urgence ce mercredi pour décider de la démission de Clattenburg.»

Et alors qu’il n’aurait pas reçu ses deux derniers mois de salaire (estimé à 36.000 euros mensuel), l’instance a également affirmé que les inquiétudes concernant sa sécurité étaient «une exagération», qualifiant le pays comme «le plus sûr du monde».