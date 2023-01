Football : de nouveaux éléments accablants contre Daniel Alves, accusé de viol ?

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans et placé en détention provisoire sans caution, Daniel Alves pourrait voir sa situation s’aggraver par des nouveaux éléments accablants.

De nouveaux éléments à charge contre Daniel Alves ? Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, le footballeur brésilien a été placé en détention provisoire sans caution. Et sa situation ne devrait pas s’arranger. Un enregistrement vidéo et des empreintes digitales, relayés par les médias espagnols, semblent corroborer les accusations de la victime à l’encontre du défenseur.

Arrivée sur les lieux quelques minutes seulement après le viol présumé qui aurait eu lieu dans les toilettes d’une boîte de nuit de Barcelone (Espagne) le 30 décembre dernier, la police catalane aurait involontairement enregistré les premières déclarations de la victime à l’aide d’une caméra placée sur l’un des agents. Sur les images, décrites par El Periodico, elle apparaît effondrée et en pleurs, tout en accusant Daniel Alves de l’avoir violentée et violée.

Des déclarations qu’elle aurait réitérées au moment de déposer plainte deux jours plus tard, puis devant le tribunal en fin de semaine dernière, alors que le joueur a lui changé de version à plusieurs reprises. Dans un premier temps, il a affirmé ne pas connaître la jeune femme. Mais confronté à la vidéosurveillance de l’établissement nocturne, il aurait finalement admis l’avoir vue sans qu’il ne se passe rien, avant d'enfin reconnaître avoir eu des relations sexuelles avec elle, en assurant qu’elles étaient consenties.

des empreintes digitales de la victime relevées

Mais ce n’est pas le seul nouvel élément accablant à l’encontre de Daniel Alves. La police a procédé à une inspection des toilettes et des empreintes digitales appartenant à la victime auraient été relevées, ainsi que d’autres qui pourraient être celles de l’ancien joueur de Barcelone. Et ces empreintes sont d’autant plus accablantes qu’elles correspondent à la position décrite par la jeune femme. Au contraire des déclarations de Daniel Alves.

Placé en détention provisoire sans caution, par crainte qu’il ne quitte l’Espagne pour rentrer au Brésil, puis transféré dans une nouvelle prison en début de semaine pour sa sécurité, l’international brésilien, qui a été licencié par le club mexicain des Pumas, encourt une peine de douze ans d’emprisonnement s’il est reconnu coupable de viol, contre quatre ans de réclusion si les faits sont requalifiés en agression sexuelle.