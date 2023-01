PSG : la banderole des Ultras parisiens contre Anne Hidalgo (photos)

Remontés contre Anne Hidalgo, qui refuse de vendre le Parc des Princes, les Ultras du PSG ont déployé une banderole contre la maire de Paris avant la rencontre, ce dimanche 29 janvier, entre le club de la capitale et Reims en clôture de la 20e journée de Ligue 1.

«Si tu veux être la star on va bientôt te mettre à l’honneur». Par la voix de son président Romain Mabille, le Collectif Ultras Paris avait prévenu Anne Hidalgo, après ses récentes déclarations concernant sa volonté de ne pas vendre le Parc des Princes au PSG. Et le groupe de supporters du club de la capitale est passé à l’action à quelques heures du match entre le champion de France en titre et Reims, ce dimanche, en clôture de la 20e journée de Ligue 1.

Les Ultras parisiens ont déployé une banderole sous les fenêtres de l’Hôtel de Ville (4e arrondissement) à destination de la maire de Paris : «Occupez-vous des trottoirs laissez-nous le Parc», ont il-écrit. Un message repris sur le compte Twitter du CUP qui a publié les photos de cette action devant la mairie de Paris, précisant qu’il s’agissait d’un «acte 1». Il faut donc s’attendre à ce que de nouvelles banderoles soient déployées, ce dimanche, dans la tribune occupée par le Collectif Ultra Paris.

28 Janvier 2023





Action devant la mairie de Paris.





"OCCUPEZ VOUS DES TROTTOIRS LAISSEZ NOUS LE PARC"



Acte 1... @Anne_Hidalgo





LE PSG C'EST LE PARC DES PRINCES. pic.twitter.com/D8KjOQq8rQ — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) January 29, 2023

Ces actions ne devraient pas atténuer les tensions autour du Parc des Princes, qui durent depuis plusieurs semaines. Lassés d’investir dans un stade dont ils sont seulement locataires, les dirigeants du PSG et son président Nasser al-Khelaïfi ont fait part de leur volonté d'acquérir l’antre de la Porte de Saint-Cloud. Mais ils se heurtent au refus d’Anne Hidalgo et de la mairie de Paris qui ne cessent de répéter que le stade n’est pas à vendre. Au grand désespoir du PSG et donc de ses supporters.