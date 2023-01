«Je n’ai pas été mis au courant» : Presnel Kimpembe réagit sur le capitanat au PSG

Actuellement blessé, Presnel Kimpembe a réagi sur les réseaux sociaux à son éventuel déclassement dans la hiérarchie des vice-capitaines du PSG au profit de Kylian Mbappé, et assuré qu’il n’avait pas été averti de cette décision.

La nouvelle hiérarchie des capitaines fait beaucoup parler au PSG. Si Marquinhos est toujours le capitaine attitré du club de la capitale, au moins jusqu’à la fin de la saison, la situation a changé derrière le défenseur brésilien. Kylian Mbappé aurait été promu vice-capitaine au détriment de Presnel Kimpembe, qui occupait cette fonction, avec Marco Verratti, depuis plusieurs années. Et dans un message publié sur les réseaux sociaux, le défenseur français a réagi à cet éventuel déclassement dont il n’aurait pas été averti.

«Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux…», a indiqué l’international français, tout en ajoutant qu’il respecterait «toujours les décisions du club.»

En 16e de finale de la Coupe de France, lundi soir, contre Pays de Cassel, Kylian Mbappé portait pour la première fois le brassard au coup d’envoi d’un match du PSG en l’absence de Marquinhos, resté sur le banc, et de Presnel Kimpembe, qui se remet d’une blessure au tendon d’Achille. Et à l’issue de la rencontre, Christophe Galtier s’était justifié. «Au début de saison, on a décidé que Kylian Mbappé devait être le second capitaine. Il est resté au PSG et il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos est absent», a déclaré le coach parisien.

Mais jusqu’à présent, Presnel Kimpembe a été capitaine contre Brest puis Troyes et Marco Verratti l’était face à Auxerre, alors que Kylian Mbappé était titulaire lors de ces trois rencontres. Preuve que l’attaquant parisien a pris du galon et que son influence est de plus en plus grandissante dans le vestiaire. Mais le sujet devra être éclairci entre les différents protagonistes et Christophe Galtier pour éviter qu'un malentendu s'installe avant un enchaînement de matchs très importants.