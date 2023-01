Rugby : un joueur des All Blacks fait son coming out

L’ancien international néo-zélandais Campbell Johnstone a révélé son homosexualité lors d’une émission télévisée. Un coming out qui a été salué par la fédération.

C’est une grande première pour un All Black. L’ancien international néo-zélandais Campbell Johnstone (3 sélections) a révélé publiquement son homosexualité au cours d’une émission télévisée. «Si je peux être le premier All Black à révéler son homosexualité et qui permet d'empêcher la stigmatisation autour de ces questions, cela peut aider d'autres personnes. Tout le monde saura qu'il y en a un parmi les All Blacks», a confié avec une certaine émotion l’ancien pilier, aujourd’hui âgé de 43 ans.

«Si j’ouvre cette porte et que je fais disparaître ce placard comme par magie, alors nous allons aider beaucoup de gens. Etre capable de faire ça pourrait peut-être être l’une des dernières pièces du puzzle pour le sport néo-zélandais», a ajouté le joueur passé par Biarritz entre 2008 et 2012.

Et son coming out a été salué par ses anciens clubs et d’anciens coéquipiers, ainsi que par la Fédération néo-zélandaise de rugby. «Beaucoup d’amour et de soutien pour le 1056e All Black Campbell Johnstone pour avoir eu le courage de partager son histoire et contribuer à créer un jeu plus inclusif», a posté la sélection de Nouvelle-Zélande sur ses réseaux sociaux.

Much love and support for All Black #1056 Campbell Johnstone for having the courage to share his story and helping create a more inclusive game. pic.twitter.com/z9rjOKl1rn — All Blacks (@AllBlacks) January 30, 2023

Ancien coéquipier de Campbell Johnstone, le patron du rugby néo-zélandais Mark Robinson a indiqué de son côté que «la force et la visibilité de Johnstone ouvriront la voie à d’autres dans notre sport». «Nous savons que des gens n’ont pas toujours été à l’aise pour être qui ils sont dans le rugby. Nous voulons être clairs : peu importe qui vous aimez, le rugby est là pour vous», a également déclaré Mark Robinson.