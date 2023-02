Boxe : tout savoir sur Elhem Mekhaled qui peut remporter 5 titres mondiaux ce samedi

La Française Elhem Mekhaled peut entrer dans l’histoire de la boxe en remportant cinq titres majeurs ce samedi 4 février à New York face à l’Américaine Alycia Baumgardner. Présentation de cet impressionnant talent.

L’histoire est en marche. Opposée à Alycia Baumgardner, l’une des meilleures boxeuses de la planète, Elhem Mekhaled a la possibilité, à 31 ans, de décrocher tous les titres mondiaux majeurs : la WBA (vacante) et les WBC, WBO, IBF et IBO détenues par l’Américaine.

C’est dans le Hulu Theatre, la petite salle (5.000 places) de l’énorme Madison Square Garden de New York, lieu mythique du Noble Art, que la boxeuse de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, actuellement classée 12e mondiale, peut frapper fort et porter les couleurs tricolores au plus haut. Le défi d’une vie qu’elle a préparé et qu’elle attend avec impatience. «C’est la récompense de tous mes sacrifices, nous a confié Elhem Mekhaled. J’ai bossé dur pour en arriver là. Maintenant, je n’y vais pas pour me dire ‘Super, je combats pour plusieurs ceintures au Madison !’. Non ! J’y vais pour la gagne !»

Déterminée, c’est bien le terme qui lui correspond. Lancée dans la boxe sur le tard, à seulement 16 ans, elle a gravi les échelons en apprenant les préceptes d’un sport pour lequel elle est tombée rapidement amoureuse. Championne de France, d’Europe EBU et du monde WBC par intérim, elle s’est fait un nom sur le ring. De quoi s’ouvrir les portes des plus beaux affrontements de la planète ?

Créer la surprise et faire comme Nordine Oubaali ! Elhem Mekhaled, boxeuse française

C’est en tout cas ce qu’elle espérait. Surtout après sa victoire de prestige contre l'Espagnole Danila Ramos en 2019. Un succès qui devait lui permettre d’affronter la championne en titre WBC pour décrocher l'un des titres suprêmes. Mais son adversaire a repoussé leur combat en préférant affronter d'autres boxeuses avant de contracter le Covid-19. Le début d’un long moment de doutes pour la franco-algérienne, qui a remporté le bronze aux Jeux africains en 2015.

Des propositions de combat en dernière minute, des bisbilles avec son ancien promoteur… Tout pour lui donner envie d’arrêter et de raccrocher les gants. Ce qu’elle était proche de faire avant d'être «rattrapée» par le binôme Ali Oubaali - Joseph Germain, qui va la relancer.

Elle va alors retrouver le goût et l’envie. C'est aussi à ce moment-là qu'elle va croiser la route de Sarah Fina, une manageuse américaine. Cette dernière, fan de sa personnalité et de son style, va lui trouver un combat contre l’ancienne multiple championne du monde, la Belge Delfine Persoon. Le combat se déroule le 21 mai 2022 à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis). Si Mekhaled s’incline dans un combat hyper serré, la manageuse lui demande ce qu’elle souhaite. «Je lui ai dit que je voulais être championne du monde et affronter la meilleure, nous explique la Lyonnaise. Elle m’a dit que ce serait compliqué mais qu’elle allait tout faire. Et finalement, me voici en direction de New York.»

Ce sera donc contre Alycia Baumgardner, 28 ans, (13 victoires, 1 défaite, 7 KO), qui devait affronter la championne WBA Choi Hyun-mi mais une blessure l’a obligé à être forfait.

«Si je gagne, je n'aurai pas fait tout ça pour rien. Il ne faut pas que je loupe la chance de ma vie, confie Elhem Mekhaled. Personne ne m’attend, je le sais. Mais moi je vais tout donner pour créer la surprise et faire comme Nordine Oubaali (le Français avait décroché le titre mondial WBC en 2019).»

