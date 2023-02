Mondiaux de Ski 2023 : calendrier, participants, programme TV… tout ce qu’il faut savoir de l’événement à Courchevel-Méribel

Les Championnats du monde de ski 2023 se déroulent du 6 au 19 février à Courchevel-Méribel. Entre le calendrier, les participants, les Français, et le programme TV, voici tout ce qu’il faut savoir.

Courchevel-Méribel accueille les plus grands skieurs de la planète dès ce lundi 6 février, jusqu’au 19 février. Découvrez le détail complet des Mondiaux de ski 2023.

Où et quand se déroulent les Mondiaux de ski 2023 ?

Les 47es Championnats du monde de ski alpin ont lieu dans les stations de Méribel et Courchevel, en Savoie, pendant deux semaines (6-19 février). La cérémonie d’ouverture a lieu le dimanche 5 février.

Les stars présentes

Les meilleurs skieurs de la planètes (ou presque) seront présentes. Chez les hommes, le leader de la coupe du monde ski alpin, Marco Odermatt sera là comme son rival Aleksander Aamodt-Kilde ou le double champion du monde en titre (Descente et Super-G), Vincent Kriechmayr. Autres skieurs à suivre : Loic Meillard, Daniel Yule, Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, Lucas Braathen.

Côté femmes, Mikaela Shiffrin sera évidemment la plus attendue. Détentrice de 6 titres mondiaux en carrière et celle avec le plus de victoires, elle sera la grande favorite. Mais attention, derrière, l’italienne Sofia Goggia sera à surveiller. Autres skieuses à suivre : Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener ou encore Petra Vlhova.

Les chances tricolores

Du côté des Français, chez les hommes, Clément Noël espère venir décrocher le titre mondial, un an après le titre Olympique à Pékin. Chez les femmes, les meilleures chances seront pour Tessa Worley.

Combien de titres en jeu ?

Treize titres mondiaux sont mis en jeu lors de ces Championnats du monde de ski.

Le calendrier complet

Lundi 6 février

11h : Combiné alpin femmes - épreuve de vitesse

14h30 : Combiné alpin femmes - slalom

Mardi 7 février

11h : Combiné alpin hommes - épreuve de vitesse

14h30 : Combiné alpin hommes - slalom

Mercredi 8 février

11h30 : Super G femmes

Jeudi 9 février

11h30 : Super G hommes

Samedi 11 février

11h30 : Descente femmes

Dimanche 12 février

11h : Descente hommes

Mardi 14 février

12h15 : Slalom parallèle par équipes mixtes

17h : Slalom parallèle femmes - qualification

17h : Slalom parallèle hommes - qualification

Mercredi 15 février

12h : Slalom parallèle femmes

12h : Slalom parallèle hommes

Jeudi 16 février

10h : Slalom géant hommes - qualification (première manche)

10h00 : Slalom géant femmes - première manche

13h30 : Slalom géant hommes - qualification (deuxième manche)

13h30 : Slalom géant femmes - deuxième manche

Vendredi 17 février

10h30 : Slalom géant hommes - première manche

13h30 : Slalom géant hommes - deuxième manche

Samedi 18 février

10h : Slalom hommes - qualification (première manche)

10h : Slalom femmes - première manche

13h30 : Slalom hommes - qualification (deuxième manche)

13h30 : Slalom femmes - deuxième manche

Dimanche 19 février

10h30 : Slalom hommes - première manche

13h30 : Slalom hommes - deuxième manche

Sur quelle chaîne ?

Les Championnats du monde de ski alpin 2023 sont à suivre sur France Télévisions et Eurosport, disponible via MyCanal.