Enduropale : un motard roule sur un autre pilote tombé au sol (vidéo)

Un spectateur présent à l'Enduropale ce samedi a filmé une scène terrifiante. Durant le convoi menant les pilotes vers la ligne de départ, l'un d'entre eux a chuté de sa moto. Alors qu'il se trouvait au sol, un concurrent semble ralentir et lui rouler dessus volontairement. Une pétition a été lancée pour demander son exclusion définitive de la Fédération française de motocyclisme.

La vidéo avait été vue par plus d'un million d'internautes lundi matin. Sur les images filmées par un spectateur, un concurrent semble rouler délibérément sur les jambes d'un de ses adversaires tombés au sol lors de la course de motos sur sable, l'Enduropale au Touquet, ce samedi 4 février.

Avant le départ de la course, lors du tour de chauffe, un concurrent a chuté lourdement. Le pilote amateur qui portait le dossard 322, juste derrière, a alors ralenti, mais ne l'a pas évité. Finalement, il lui a roulé dessus avant de poursuivre son chemin. Toutefois, le motard accidenté a pu remonter sur sa moto et participer à la course.

Vers une exclusion définitive de la Fédération ?

Dans un communiqué de presse, l'organisation de la course a expliqué que «ce type de comportement apparaît moralement, sportivement et éthiquement inadmissible et contraire aux valeurs que nous défendons à l’Enduropale». «Après visionnage des images du convoi du 47e Enduropale du Touquet Pas-de-Calais, l’organisation a immédiatement saisi la fédération française de motocyclisme pour convoquer le pilote n°322. Le Tribunal national de discipline et d’arbitrage sera prochainement saisi pour statuer sur le comportement de ce pilote», ont détaillé les organisateurs.

Incident pendant le convoi de l'Enduropale. pic.twitter.com/c9DqigvDrV — Enduropale du Touquet Pas-de-Calais (@Enduropaleoffic) February 5, 2023

De même, une pétition a été lancée pour réclamer son exclusion du motard au dossard 322. «Ce geste est cruel,100 % volontaire et intolérable, nous ne devons pas accepter ce type de personne dans notre sport», écrit l'auteur de cette pétition. Ajoutant qu' «une expulsion définitive et immédiate doit être décidée par la FFM afin de donner l'exemple et que se type d'événements ne se reproduise pas».

Les excuses du pilote

Peu de temps après, le pilote incriminé par la vidéo a tenu à présenter ses excuses à l'antenne de France Bleu Nord. De son nom, Tom Maurizi a expliqué qu'il comprenait «les réactions des gens», toutefois, il a déclaré pour se justifier que «tout s'est passé très vite. J'ai été pris de panique.»

Il a également ajouté : «Je ne suis pas bien avec ça, ça n’était pas mon but de rouler sur lui. Après, je ne pensais qu’à ça pendant la course. Quelqu’un est tombé devant moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas me décaler à gauche ou à droite car je ne savais pas ce qui arrivait. J’ai préféré accélérer en levant l’avant de la moto pour ne pas lui faire mal.»