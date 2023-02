Formule 1 : Red bull, Mercedes, Ferrari… voici les nouvelles monoplaces pour la saison 2023

Alors que le premier Grand Prix est programmé le 5 mars à Bahreïn, les écuries vont présenter leurs monoplaces pour la nouvelle saison de Formule 1 chacune leur tour jusqu’au 16 février.

Haas

L’écurie américaine Haas a ouvert le bal dès ce mardi 31 janvier en présentant les couleurs de sa nouvelle monoplace.

Can’t wait to see the #VF23 livery out on track in a few weeks #HaasF1 pic.twitter.com/3RMuckUtyZ — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 31, 2023

Red Bull

Le 3 février dernier, Red Bull, qui sera équipé d'un moteur Ford à partir de 2026, a dévoilé, à New York, sa nouvelle monoplace pour la saison 2023. Avec la RB 19, Max Verstappen va tenter de décrocher un 3e titre de champion du monde.

The moment we welcomed the #RB19 to the world pic.twitter.com/lQvgPlpxrE — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

Meet the #RB19 Our car for the 2023 #F1 season pic.twitter.com/ilCfMQMxW4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

Williams

William a été la 3e écurie à dévoiler sa nouvelle monoplace, qui sera pilotée par Alex Albon, qui a rejoint l’équipe l’année dernière, et Logan Sargeant, qui va faire ses grands débuts en Formule 1.

Ready for the journey. Introducing the FW45 #WeAreWilliams — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 6, 2023

The livery for our 2023 challenger. Bring on the season #WeAreWilliams pic.twitter.com/Sy79jtMp9w — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 6, 2023

Alfa Romeo

Présentation le mardi 7 février

AlphaTauri

Présentation le samedi 11 février

McLaren

Présentation le lundi 13 février

Aston Martin

Présentation le lundi 13 février

Ferrari

Présentation le mardi 14 février

Mercedes

Présentation le mercredi 15 février

Alpine

Présentation le jeudi 16 février