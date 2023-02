Coupe de France : les résultats et le programme complets des 8es de finale

Les 8es de finale de la Coupe de France se disputent ce mercredi 8 et jeudi 9 février avec au menu un choc entre l’Olympique de Marseille et le PSG au Vélodrome. Voici les résultats et le programme complet.

Mercredi 8 février

Lyon (L1)-Lille (L1) : (2-2, 4-2 aux TAB)

Toulouse (L1)-Reims (L1) : 3-1

Vierzon (N2)-Grenoble (L2) : 0-1

Auxerre (L1)-Rodez (L2) : 2-3

Paris FC (L2)-Annecy (L2) : (1-1, 5-6 aux TAB)

Angers (L1)-Nantes (L1) : (1-1, 2-4 aux TAB)

21h10 : Marseille (L1)-PSG (L1)

Jeudi 9 février

20h45 : tirage au sort des quarts de finale

21h : Lorient (L1)-Lens (L1)