NBA : LeBron James peut-il atteindre la barre des 40.000 points ?

Dans la nuit du 7 au 8 février 2023, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, avec 38.390 points, détrônant Kareem Abdul-Jabbar qui détenait le record depuis près de 40 ans. Mais peut-il atteindre la barre des 40.000 ?

38.390 points. LeBron James a réussi à détrôner Kareem Abdul-Jabbar au sommet du classement du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA (un record autrefois considéré comme impossible à battre) lors d’une rencontre disputée dans la nuit du 7 au 8 février 2023 face au Thunder d’Oklahoma City sur un tir à mi-distance inscrit à 11 secondes de la fin du 3e quart-temps qui restera à jamais gravé dans les mémoires.

A la fin de la rencontre, LeBron James a exprimé sa fierté de réaliser un tel exploit qu’il doit à une longévité exceptionnelle qui lui permet, à 38 ans, de figurer encore et toujours parmi l’élite de la NBA. Ses principaux objectifs pour le reste de sa carrière sont clairs : remporter un nouveau titre (ce qui semble compliqué actuellement), et jouer assez longtemps pour fouler les parquets avec son fils, Bronny James. Ce qui signifie qu’il devra prolonger sa carrière au moins jusqu’à la saison 2024-2025. Et il semble plus que jamais motivé à l’idée de poursuivre.

«C'est une certitude, je sais que je peux encore jouer quelques années. La manière dont mon corps a réagi tout au long de la saison... Je sais que ce n'est qu'une question de mental. Tant que j'ai l'esprit pour et que je suis motivé à travailler et à me préparer, je vais continuer de jouer», a-t-il lancé après son record.

La barre des 40.000 points, et au-delà

La question que l’on se pose désormais est : jusqu’où LeBron James peut-il aller ? La barre des 40.000 points peut-elle être atteinte, ou dépassée ? Réponse courte : oui. Et il devrait même la repousser encore un peu plus loin. Réponse longue : LeBron James tourne actuellement à 30 points par match en moyenne, ce qui fait qu’il devrait ajouter quelque 600 points ou plus à son total d’ici à la fin de la saison. Et ce même s’il manque quelques rencontres ici ou là sur blessure ou pour simple repos.

LeBron James n’a pas joué plus de 67 matchs en une saison depuis 2017-2018. Toutefois, en admettant qu’il ne joue qu’une soixantaine de matchs la saison prochaine, avec une moyenne de 25 points/match, il pourrait ajouter plus de 1.500 points à son total, et ainsi franchir la barre symbolique des 40.000 points dans le courant de l’année 2024. Et s’il joue encore une saison avec son fils, Bronny James, ce sont 1.500 points supplémentaires susceptibles d’être ajoutés, avec un total proche ou au-delà des 42.000 points.

On notera que parmi les records les plus difficiles à battre désormais, celui de Wilt Chamberlain aux rebonds (23.924) semble quasiment intouchable. De même que les deux records de John Stockton, qui est très largement en tête du classement des interceptions (3.265) et des passes décisives (15.806) en carrière.