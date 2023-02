Séisme en Turquie et en Syrie : annoncé retrouvé vivant, Christian Atsu n’a toujours pas donné de signe de vie

Porté disparu après le violent séisme qui a frappé, lundi, la Turquie et la Syrie, puis annoncé retrouvé vivant dans les décombres, le footballeur ghanéen Christian Atsu n’a en fait toujours pas donné signe de vie.

L’inquiétude a resurgi. Deux jours après la terrible tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie, Christian Atsu n’a toujours pas donné signe de vie. Après avoir été porté disparu, le footballeur ghanéen avait pourtant été annoncé vivant par un dirigeant de son club Hataysport, qui avait assuré que le joueur, âgé de 31 ans, avait été extrait sain et sauf des décombres. «Christian Atsu a été sorti blessé», avait confié le dirigeant sur Radyo Gol.

Mais la formation turque n’a pas de nouvelles de l’ailier, ni même d’informations sur son état de santé. «Quand nous avons reçu la nouvelle qu’il avait été emmené à l’hôpital Dörtyol, nous sommes allés voir, mais il n’était pas là», a confié le responsable médical du club, dans un média turc. Son entraîneur Volkan Demirel a lui aussi fait part de son inquiétude concernant Christian Atsu, ainsi que le directeur sportif Taner Savut, lui aussi toujours porté disparu.

L’agent du joueur passé par Porto, Chelsea, Everton ou encore Newcastle, est également sans la moindre nouvelle de l’international ghanéen (63 sélections). «Nous devons encore déterminer où il se trouve. Comme vous pouvez l’imaginer, cela continue d’être un moment terrible pour sa famille et nous faisons tout ce que nous pouvons pour localiser Christian», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp

