Football : un international tchèque révèle son homosexualité

Un international tchèque, évoluant actuellement au Sparta Prague, a décidé de révéler son homosexualité ce lundi en publiant une vidéo.

Jajub Jankto ne voulait plus se cacher. Ce milieu gauche du Sparta Prague a publié un témoignage face caméra pour évoquer son homosexualité. Il devient l’un des premiers footballeurs à faire son coming out en pleine carrière.

Âgé de 27 ans, celui qui est prêté au club tchèque par Getafe (Espagne), a donc décidé de rendre publique son orientation sexuelle. Il a créé un compte Twitter spécialement pour l’occasion.

«Comme tout le monde, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un métier que j'exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion, a indiqué Jakub Jankto. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Sans préjugés. Sans violence. MAIS avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher.»

Ancien joueur de l’Udinese et de la Sampdoria en Italie, le Tchèque a récemment disputé l’Euro 2021 avec son pays (45 sélections). Avant lui, l’Australien Josh Cavallo (Adelaïde United) et le Britannique Jake Daniels (équipe de jeunes de Blackpool) étaient sortis du silence.