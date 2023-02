PSG-Bayern Munich en 8e de finale aller de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Très mal en point, après ses défaites à Marseille et Monaco, le PSG reçoit le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

Le déclic ou la débâcle ? C’est un PSG au bord de la crise de nerfs qui reçoit le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Après l’élimination en 8e de finale de la Coupe de France à Marseille (2-1) et la défaite concédée à Monaco en championnat (3-1), déjà la 4e en 2023, le club de la capitale traverse une période très compliquée et une réaction est attendue sur la pelouse du Parc des Princes pour ne pas sombrer encore un plus dans le marasme.

Et pour espérer rivaliser avec le club bavarois, invaincu toutes compétitions confondues depuis mi-septembre et facile vainqueur ce week-end contre Bochum (3-0), les hommes de Christophe Galtier vont devoir afficher un tout autre visage et état d’esprit que ceux entrevus depuis le début de l’année et la fin de la Coupe du monde. Car même si Paris n’a pas été épargné par les blessures ces dernières semaines, elles ne peuvent pas être tenues pour responsables du niveau de jeu et du manque d’envie des Parisiens depuis plusieurs rencontres.

Pour ce rendez-vous qui s’annonce déjà cruciale pour la suite de la saison, le PSG devrait pouvoir compter sur les retours de Lionel Messi et Marco Verratti. Et peut-être même de Kylian Mbappé. Victime d’une lésion aux ischios-jambiers au début du mois, l’attaquant tricolore semble récupérer plus vite que prévu. Annoncé absent au moins trois semaines, il a repris l’entraînement et pourrait figurer sur la feuille de match. Sa présence serait évidemment une très bonne nouvelle, si rare ces derniers temps pour le champion de France…

Le programme TV

PSG-Bayern Munich

8e de finale aller de la Ligue des champions

Mardi 14 février à 21h

A suivre en direct et en intégralité sur Canal+ et Canal+ Foot