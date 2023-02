PSG : la composition probable de Paris contre le Bayern Munich, avec Warren Zaïre-Emery titulaire et Kylian Mbappé remplaçant ?

En plein doute, le PSG affronte le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et, pour ce rendez-vous, le jeune Warren Zaïre-Emery pourrait être titulaire, alors que Kylian Mbappé, de retour de blessure, devrait commencer la rencontre sur le banc des remplaçants.

Le PSG traverse sa pire période depuis plusieurs saisons. Et c’est en plein doute que le champion de France va affronter le Bayern Munich, ce mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions après la nouvelle défaite concédée, samedi, à Monaco (3-1). Avec ce 4e revers depuis le début de l'année 2023, les doutes sont nombreux et le chantier est immense pour Christophe Galtier, qui a eu peu de temps pour remettre les têtes à l’endroit et mettre sur pied une équipe capable de rivaliser avec le club bavarois.

Mais l'entraîneur parisien a pu compter sur plusieurs bonnes nouvelles, si rares ces dernières semaines, avec notamment le retour de Kylian Mbappé. Victime d'une lésion musculaire le 1er février dernier à Montpellier et annoncé forfait au moins trois semaines, l'attaquant français a repris l'entraînement deux jours avant le choc. S'il est encore un peu juste pour être titulaire, il devrait commencer la rencontre sur le banc des remplaçants et entrer en cours de jeu.

«Kylian a fait un travail énorme pour revenir pour ce match. En tout cas, s’il est sur la feuille de match, c’est pour jouer et non pas pour faire peur au Bayern Munich», a déclaré en conférence de presse Christophe Galtier, qui pourra également compter sur le retour de Lionel Messi. Touché aux ischio-jambiers et forfait en Principauté, le champion du monde argentin devrait être en mesure de tenir sa place sur le front de l’attaque, au côté de Neymar.

Egalement absent face aux Monégasques, Marco Verratti va lui aussi retrouver sa place dans l’entrejeu avec Danilo Pereira à ses côtés. Et Christophe Galtier pourrait réserver une surprise avec la titularisation du jeune Warren Zaïre-Emery. Convaincant à chacune de ses apparitions, le milieu de terrain est pressenti pour prendre place sur le côté droit. Un sacré pari, mais le joueur formé au club n'a jamais déçu jusqu'à maintenant. Carlos Soler est lui attendu pour évoluer sur le côté gauche.

La défense parisienne devrait être plus classique avec Marquinhos et Sergio Ramos dans l'axe, alors que Nuno Mendes et Achraf Hakimi évolueront respectivement sur le côté gauche et le côté droit.

Christophe Galtier a encore quelques heures pour mûrir sa réflexion et constituer son équipe pour ce match qui s'annonce primordial pour la suite de la saison du PSG. Mais aussi pour son avenir sur le banc parisien ?

La composition probable

Donnarumma

Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes

Zaïre-Emery, Verratti, Danilo Pereira, Soler

Messi, Neymar