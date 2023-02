Running : une sélection d'articles pour courir le marathon

Epreuve phare de la course à pied qui draine chaque année toujours plus de participants, le marathon doit absolument se courir avec des articles confortables et adaptés. L'idéal est de les tester lors de plusieurs types de séances d'entraînement (VMA, endurance fondamentale, sortie longue). Voici une sélection de produits incontournables.

CHAUSSURES : CLIFTON 9 D'HOKA

Voici un allié redoutable destiné aux coureurs débutant sur courtes et longues distances. Très légère (205 g pour une pointure 38 femmes, 248 g pour un 42 hommes), la Clifton 9 de chez Hoka, conçue en mesh (tissage) à base de matières recyclées (tissu le plus léger du marché) propose un amorti dynamique et efficace qu'elle doit notamment à sa nouvelle mousse réactive. Le pied y est parfaitement maintenu pendant l'effort et l'objectif de faciliter toujours plus les transitions, est réussi.

Clifton 9, Hoka, à partir de 130 €

CHAUSSURES : NIMBUS 25 D'ASICS

Essai transformé pour le modèle phare du célèbre équipementier japonais qu'on ne présente plus. Parmi les points forts de cette Nimbus 25, on peut notamment citer l'absorbtion des chocs à répétition, occasionnés par l'enchaînement des foulées, le confort et l'amorti. Avec son drop médian (8 mm), la nouvelle pépite d'Asics s'adresse à des coureurs réguliers qui souhaitent améliorer leurs chronos sur bitume et chemins. Une chaussure très confortable, particulièrement conseillée pour les foulées neutres et les attaques talon ou medio-pied.

Nimbus 25, Asics, à partir de 200 €

TEE-SHIRT : MARATHON SINGLET D'ASICS

Avec son design rendant hommage à Paris et la France, ce débardeur léger «conçu pour une grande amplitude de mouvement» comme le rappelle Asics, est un atout de plus pour dépasser ses records personnels. La présence de la tour Eiffel sur l'imprimé est également la garantie d'obtenir un surplus d'encouragements de la part des supporteurs parisiens, lors des courses disputées dans la Ville lumière.

Marathon Singlet, Asics, à partir de 45 €

Brassière : Virtuosity rose de zsport

Conçue pour les petites comme les grandes tailles, cette brassière offre un excellent maintien de poitrine pendant l'effort. Le tissu Fresh Fabrics +, spécialement développé pour éviter les irritations, permet quant à lui une thermorégulation optimale.

Virtuosity, ZSPORT, à partir de 39 €

BRASSIÈRE : POWER'UP 4 DE THUASNE

Test réussi là encore pour ce soutien-gorge de sport polyvalent qui comme son concurrent, met l'accent sur le maintien de la poitrine et l'évacuation de l'humidité ainsi que de la transpiration. La doublure située au niveau des bonnets procure de bonnes sensations de confort. Power'up 4, Thuasne, à partir de 50 €

SHORT : SENSE AERO 5 DE SALOMON

Fabriqué à partir de composants d'origine naturelle et doté de caractéristiques minimalistes, ce short Salomon est un allié de poids pour assurer son confort lors des longues sorties. Les marquages réfléchissants permettent d'être vu la nuit, notamment des automobilistes, et donc de courir avec une certaine sécurité.

Sense Aero 5, Salomon, à partir de 42 €

short pour femmes : GET SHORTY DE CIRCLE SPORTSWEAR

Parfait pour les séances d'entraînement comme les courses, ce short à taille haute a été développé à partir d'une matière compressante. Assez pratique, la poche située sur le côté droit permet d'emporter pendant ses «runs» son portable, une paire de clés ou tout autre accessoire du quotidien. Existe du XS au XXL, en trois coloris différents.

Short de sport Get Shorty, Circlesportswear, à partir de 69 €

LUNETTES : SP0063 D'ADIDAS

Ce qui frappe de prime abord à l'usage de cette monture développée par Adidas, c'est la fiabilité de sa stabilité pendant l'effort. Modulables, les coussinets permettent un confort assez remarquable et une vision claire pour les pratiquants de course à pied, mais aussi les cyclistes et triathlètes.

Lunettes SP0063, Adidas, à partir de 73,30 €

CHAUSSETTES : NUTRISOCKS DE BV SPORT

Bien qu'elle ait été conçue initialement pour la pratique de l'ultra trail, il était pourtant difficile de résister à l'envie d'ajouter ce modèle de paire de chaussettes pour le moins singulier, à notre sélection d'articles pour courir un marathon. Son atout numéro 1 : sa semelle anatomique 3D renforcée permettant d'améliorer la stabilité du pied, en protégeant les chocs des impacts.

Chaussettes trail ultra Nutrisocks Bière, BV Sport, à partir de 22 €

Montre : FORERUNNER 255S DE GARMIN

Considérée comme un accessoire indispensable à la pratique de la course à pied par une large partie de runners, la montre de sport permet de récolter des données précieuses à la bonne compréhension de ses performances. La 255S de Garmin ne fait pas exception à la règle. Très intuitive et dôtée d'un interface épuré qui facilite la prise en main, elle est, par ailleurs, pourvue d'une capacité de batterie largement suffisante pour un marathon (26h en mode GPS, 12h en mode connectée).

Forerunner 255s, Garmin, à partir de 349,99 €