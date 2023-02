Séisme en Turquie : le footballeur ghanéen Christian Atsu reste introuvable

Bientôt dix jours après le terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie, le footballeur ghanéen Christian Atsu, qui avait été annoncé vivant, est toujours porté disparu.

Il reste introuvable. Christian Atsu est toujours porté disparu, bientôt dix jours après le terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie, ainsi que la Syrie, et qui a fait plus de 35.000 morts. Alors qu’il avait été annoncé vivant et extrait des décombres, son agent et son club avaient démenti ces informations, tout en affirmant qu’ils étaient toujours sans nouvelles de l’international ghanéen.

Et la situation n’a pas évolué. Le joueur d’Hataysport, qui est passé par Porto, Chelsea, Everton ou encore Newcastle, n’a toujours pas donné signe de vie et les chances de le retrouver vivant s’amenuisent de jour en jour. «Les nouvelles que j’ai ne sont pas bonnes, il n’a pas encore été retrouvé sous les décombres», a confié son entraîneur Volkan Demirel dans un message audio adressé à l'AFP. «C’est une situation très angoissante», a déclaré, de son côté, son agent présent sur place.

Son entourage a d’ailleurs déploré l'absence de la formation turque dans les recherches et demandé davantage de moyens pour tenter de le retrouver. «C’est dommage que le club (Hatayspor) ne soit pas sur le terrain avec nous pour chercher Christian. Leur position, leur influence et leur connaissance du terrain seraient très utiles. Nous implorons le président du club et maire de Hatay, Lütfü Sava, de fournir des ressources supplémentaires pour accélérer les efforts de sauvetage en priorité», a demandé son agent, qui a également réclamé un traducteur pour faciliter les échanges.

