PSG : Christophe Galtier doit rester l’entraîneur pour une majorité des Français

Alors que le PSG reste sur une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, Christophe Galtier doit rester l’entraîneur du club parisien, selon un sondage.

L’avenir de Christophe Galtier à la tête du PSG est très incertain. L’entraîneur a vu son avenir fragilisé par la série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues du champion de France et le revers en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Mais si la question de son maintien se pose du côté des décideurs parisiens, une majorité des Français estime (59%) que Christophe Galtier ne doit pas être remercié avant le 8e de finale retour prévu le 8 mars en Allemagne. Chez les amateurs de football, ils sont même 71% à penser qu’il ne doit pas être licencié.

Le revers subi sur la pelouse du Parc des Princes est pourtant jugé comme «mauvais» par 69% des Français et 63% des amateurs de football. Ces derniers sont d'ailleurs 55% à imaginer que les coéquipiers de Marquinhos ne parviendront pas à se qualifier. Et le pessimisme est encore plus grand du côté des Français puisque 65% d’entre eux pensent que les Parisiens n’iront pas plus loin dans la compétition et se feront éliminer.

Et une élimination en Bavière aurait de grandes chances de précipiter le renvoi de Christophe Galtier, qui a trois matchs importants pour redresser la barre, dès ce dimanche face à Lille mais surtout dimanche prochain à Marseille (26 février) puis lors de la réception de Nantes (4 mars), avant de se rendre outre-Rhin.